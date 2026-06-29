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Bénes prestúpil do belgického Gentu, podpísal zmluvu do roku 2030

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Na snímke futbalista László Bénes. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Počas svojej kariéry pôsobil aj v MŠK Žilina, ETO Győr, Borussii Mönchengladbach, Holsteine Kiel, Augsburgu či Hamburgu.

Autor TASR
Gent 29. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes sa stal novou posilou belgického klubu KAA Gent. Dvadsaťosemročný stredopoliar prestúpil z Unionu Berlín a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2030.

Počas svojej kariéry pôsobil aj v MŠK Žilina, ETO Győr, Borussii Mönchengladbach, Holsteine Kiel, Augsburgu či Hamburgu. V uplynulej sezóne hosťoval v tureckom Kayserispore, kde v 32 zápasoch zaznamenal sedem gólov a dve asistencie. V drese slovenskej reprezentácie má na konte 42 duelov a dva góly.

Šéf Gentu Sam Baro pre klubový web zdôraznil, že po príchode anglického obrancu Christiana Burgessa sa vedenie rozhodlo posilniť mužstvo o ďalšieho skúseného lídra, ktorý bude zároveň pomáhať rozvoju mladých hráčov.

„László je skúsený stredopoliar s vynikajúcou profesionálnou pracovnou morálkou. Prináša kreativitu a kvalitu do finálnej fázy hry a svojimi skúsenosťami bude veľkým prínosom pre našu mladú hráčsku skupinu,“ uviedol tréner Gentu Rik De Mil.

Gent bude v novej sezóne hrať Konferenčnú ligu UEFA, predstaví sa v druhom predkole.
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