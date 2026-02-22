< sekcia Šport
Bénes prihral na gól a Kayserispor uťal sériu: Sme šťastní
Už o mesiac čaká slovenskú reprezentáciu baráž o postup na MS 2026.
Autor TASR
Kayseri 22. februára (TASR) - Futbalisti Kayserisporu ukončili v nedeľu osemzápasovú šnúru bez víťazstva v najvyššej tureckej súťaži, ktorá trvala takmer tri mesiace. Výrazný podiel na tom mal slovenský reprezentant László Bénes, ktorý v domácom súboji s Antalyasporom (1:0) prihral na víťazný gól svojmu striedajúcemu spoluhráčovi Talhovi Sariaslanovi. Bénes v rozhovore pre TASR vyjadril presvedčenie, že so spoluhráčmi budú na konci sezóny spokojní a v baráži MS 2026 s Kosovom môže byť pre „sokolov“ veľkou výhodou domáce prostredie.
Dvadsaťosemročný stredopoliar nepremenil v 69. minúte zápasu s Antalyasporom jedenástku a nezaznamenal svoj piaty ligový gól v sezóne. V 89. minúte mu však po gólovej asistencii spadol kameň zo srdca. „Vedeli sme, že nás čaká veľmi dôležitý domáci zápas. Včera a predvčerom naši súperi hrajúci o záchranu vyhrali a trochu nám odskočili. Preto sme aj my potrebovali dosiahnuť dobrý výsledok. Čo sa týka emócii, bol to veľmi náročný a intenzívny zápas. Najskôr som nedal penaltu, ale potom som prihral na víťazný gól. Dá sa povedať, že nakoniec to dopadlo dobre a sme šťastní, že sme vyhrali,“ povedal pre TASR Bénes. Jeho tím figuruje na predposlednom 19. mieste tabuľky, na záchranu stráca dva body a Bénes je optimista. „Verím, že nás toto víťazstvo nakopne do ďalších zápasov. O pár dní nás čaká ďalší dôležitý súboj na pôde Genclerbirligi proti súperovi, ktorý je len tesne pred nami. Chceme ho zvládnuť.“
V 23 kolách vyhral Kayserispor len trikrát a pravdepodobne ho čaká tuhý boj o udržanie sa v najvyššej súťaži. Vedenie klubu odvolalo v doterajšom priebehu ročníka už dvoch trénerov, A-tím momentálne vedie športový riaditeľ Muhammed Türkmen. „V klube a aj zo strany fanúšikov je cítiť tlak. Sezóna sa nevyvíja tak, ako sme si predstavovali. Pred dvoma týždňami skončil už druhý tréner, aktuálne sedí na lavičke náš športový riaditeľ. Aj také momenty prináša futbal. Je dôležité držať spolu a bojovať jeden za druhého. Verím, že to zvládneme a na konci sezóny budeme spokojní,“ dodal Bénes, ktorý prišiel do Kayserisporu v lete z Unionu Berlín. Predtým pôsobil v nemeckých kluboch od ročníka 2016/2017.
Už o mesiac čaká slovenskú reprezentáciu baráž o postup na MS 2026. Prvým súperom zverencov trénera Francesca Calzonu budú 26. marca na NFŠ v Bratislave národný tím Kosova, o ktorom Bénes zatiaľ nemá detailné informácie. „O pár týždňov nás čaká veľmi dôležitý reprezentačný zraz. Všetci vieme, o čo hráme. Kosovo je pre nás neznámy súper, proti ktorému sme ešte nehrali. Viem, že z posledných 10 zápasov prehralo len raz a určite to bude ťažký a nepríjemný protivník. Verím, že pre nás bude výhodou domáce prostredie. Dúfam, že nás prídu podporiť fanúšikovia a spolu s nimi to dáme. Najprv treba vyhrať prvý zápas s Kosovom a všetci dúfame, že o pár dní nato bude môcť hrať doma finále o postup na MS,“ poznamenal Bénes.
