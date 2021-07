Bénes sa chce opäť prepracovať do základu Borussie Mönchengladbach

Mönchengladbach 19. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes sa po polročnom hosťovaní v Augsburgu vrátil do tímu nemeckého bundesligistu Borussie Mönchengladbach, kde má platnú zmluvu do júna 2024.



"Hosťovanie z môjho pohľadu hodnotím pozitívne. V jesennej časti minulej sezóny som hral v Borussii veľmi málo, preto som sa preň rozhodol. Chcel som opäť viac hrať a v Augsburgu sa mi to podarilo. Tá kapitola je však uzavrená. Som rád, že som opäť v Mönchengladbachu," citoval slová stredopoliara internetový portál borussia.de.



Dvadsaťtriročný rodák z Dunajskej Stredy absolvoval so spoluhráčmi prvý tréning v nedeľu, s novým trénerom Adim Hütterom sa zatiaľ nestihol dlhšie porozprávať. "Určite sa tak stane ešte tento týždeň. Adi Hütter podporoval vo Frankfurte ofenzívny a kreatívny futbal. Tento štýl mi sedí a preto sa teším na spoluprácu s ním," povedal na margo rakúskeho kormidelníka Borussie. "Najprv chcem dobre trénovať, zlepšovať sa krok za krokom a ukázať, že som pripravený na zápasy. Mojim osobným cieľom je prepracovať sa opäť do základnej zostavy. Ako tím chceme byť úspešní a v najlepšom prípade sa opäť kvalifikovať na medzinárodnú scénu," prezradil víziu budúcnosti.



Bénes považuje účasť na EURO 2020 za cennú skúsenosť: "Bol to môj prvý veľký turnaj so slovenským A-tímom. Vyhrali sme úvodný zápas s Poľskom, to nám dodalo sebavedomie. Žiaľ, prehrali sme ďalšie dva zápasy, čo na ďalší postup nestačilo. Napriek tomu som bol osobne rád, že som v dvoch stretnutiach nastúpil aspoň na niekoľko minút."