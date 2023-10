Bénes sa v Hamburgu cíti lepší a silnejší, v Porte chce bodovať

Senec 8. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa zišla na nedeľnom zraze v Senci pred zápasmi kvalifikácie ME 2024 v Portugalsku a Luxembursku už štandardne v nekompletnom zložení. S výnimkou šestice hráčov si ostatní nominovaní ešte plnili klubové povinnosti. Útočník Róbert Boženík mal pôvodne prísť na mediálny termín, ale pre problémy s letom sa pripojí neskôr a za stolom ho nahradil Marek Rodák. Tím by mal byť kompletný v priebehu pondelka.



Slovákov čaká najprv duel v Porte (piatok 13. októbra o 20.45 SELČ) proti suverénnym Portugalcom, ktorí sú na čele J-skupiny s plným počtom 18 bodov a impozantným skóre 24:0. O tri dni neskôr (pondelok 16. októbra o 20.45 h v Luxemburgu) sa predstavia na pôde tretieho tímu tabuľky Luxemburska, s ktorým súperia o druhú postupovú miestenku na budúcoročný šampionát v Nemecku. Oba zápasy v októbrovom asociačnom termíne môžu veľa napovedať v otázke boja o postup, za istých okolností aj úplne vylúštiť túto tajničku.



Dobre si to uvedomuje aj László Bénes. "Čaká nás ťažký a dôležitý dvojzápas. Luxembursko ešte nechávame bokom, najskôr sa sústredíme na Portugalsko. Budeme mať pár dní na to, aby sme si pozreli nejaké videá a pripravili sa. Doma proti Portugalcom sme ukázali, že keď fungujeme ako tím a nebojíme sa hrať, aj proti takémuto kvalitnému súperovi môžeme odohrať vyrovnanú partiu. To isté platí aj o dueli v Porte. Ideme tam s tým, že chceme získať body," povedal 26-ročný stredopoliar Hamburgeru SV.



Bénes hrá v tejto sezóne ako z partesu. V ôsmich kolách druhej nemeckej bundesligy nastrieľal šesť gólov, ku ktorým pridal štyri gólové asistencie. Aj vďaka jeho spoľahlivým výkonom má klub zo severu Nemecka postupové ambície. "Som rád, že som sezónu v klube začal tak, ako som začal. Tvrdá práca a dlhoročná investícia do futbalu sa mi začína vracať. Vlaňajší prestup do Hamburgu mi pomohol, cítim sa každým zápasom lepší, silnejší a skúsenejší. Hamburgu sa tuším už šiesty rok nepodarilo dostať do Bundesligy, aj keď minulý rok sme boli blízko. Náš jednoznačný cieľ je teda postup, hoci silné mužstvá majú Schalke, Hertha, Norimberg a sú tam aj ďalší adepti," uviedol Bénes.



Na nedeľnom zraze predstúpil pred novinárov aj brankár Marek Rodák. Za Fulham odchytal v tejto sezóne len dva zápasy, oba v EFL Cupe (Tottenham 2:1, Norwich City 2:1) a "chalupári" sa aj jeho pričinením prebojovali do osemfinále súťaže. "Keď som chytal, tak sme vyhrali. Na zraz som prišiel dobre naladený, aj teraz sme v ligovom zápase získali tri body," povedal Rodák na úvod.



V Premier League, rovnako ako v predošlej sezóne, 26-ročný slovenský brankár kryje chrbát skúsenejšiemu Nemcovi Berndovi Lenovi a čaká na príležitosť. "Udržať sa v koncentrácii nie je zasa také ťažké. Trénujeme každý deň, sme profesionáli a musím byť pripravený hocikedy naskočiť do zápasu, vyžadujú to tréneri," objasnil Rodák svoju pozíciu náhradníka.



Podpichovanie s portugalským spoluhráčom Palhinhom pred vzájomným zápasom nebolo podľa neho na programe dňa. "Vzťah máme dobrý, ale žiadne podpichovanie tam nebolo. Oni budú suverénne prví a veľmi neriešia ostatné mužstvá. Samozrejme, bolo by pekné tam vyhrať. Určite sa o to pokúsime, asi aj bod z Portugalska by bol dobrý. Luxembursko však bude z hľadiska postupu ešte dôležitejší zápas. Vieme, že keď tam vyhráme, máme postup vo vlastných rukách," dodal Rodák.