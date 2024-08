Bénes sa v Unione Berlín uviedol dôležitým gólom

Berlín 25. augusta (TASR) - Slovenský futbalista László Bénes sa vrátil do I. Bundesligy vo veľkom štýle. Už dve minúty po svojom príchode na ihrisko v zápase 1. kola rozvlnil stredopoliar Unionu Berlín v 74. minúte sieť a uzavrel skóre duelu v Mainzi na 1:1.



Dvadsaťšesťročný účastník tohtoročných ME sa v najvyššej nemeckej súťaži presadil predtým ešte 6. marca 2021. V zápase na pôde Herthy Berlín zaznamenal svoj jediný presný zásah v drese Augsburgu, kam ho jeho dlhoročný zamestnávateľ Borussia Mönchengladbach poslal na polročné hosťovanie. Vtedy jeho gól k zisku bodov nestačil, Augsburg prehral 1:2. Uplynulé dve sezóny strávil Bénes v II. Bundeslige v drese HSV Hamburg.



Zápas v Mainzi sa pre Union nevyvíjal dobre, od 53. minúty prehrával po góle Nadiema Amiriho. O dvadsať minút neskôr si však Bénes na hranici šestnástky prevzal prihrávku od ďalšieho striedajúceho hráča Tima Skarkeho a dokázal loptu umiestniť aj cez dvoch blokujúcich obrancov presne k žrdi. "V zápase sme zaostávali, a tak je zisk bodu pre nás dôležitou vecou. Možno sme mohli aj vyhrať, ak by sme boli dôslednejší, napríklad aj ja, keď som v úplnom závere hlavičkoval. Tim mi už na lavičke povedal, že pôjdeme na trávnik spolu a dáme gól. Jeho prihrávku som si pôvodne chcel prevziať ľavačkou, no všimol som si, že za mnou niekto je, a tak som to na poslednú chvíľu spravil pravou nohou. Som rád, že to vyšlo," zhodnotil svoje vystúpenie Bénes podľa Berliner Zeitung.



Union má za sebou menej úspešnú sezónu, keď sa po 4. priečke v roku 2023 a účasti v Lige majstrov zosunul na 15. pozíciu. Na lavičku tímu prišiel v lete Bo Svensson, ktorý predtým trénoval práve Mainz, hoci odstúpil ešte v novembri 2023. "Zápasy medzi Mainzom a Unionom sú vždy intenzívne a je tam veľa bojovnosti. V úvode druhého polčasu bol súper lepší. Amariho gól bol mimoriadny, no aj tak ma hnevá, akým spôsobom sme ho dostali. Naše striedania mali pozitívny vplyv na hru a začalo sa nám dariť. Prehrávali sme, a tak bod berieme," zhodnotil duel dánsky kouč.