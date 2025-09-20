< sekcia Šport
Bénes zariadil gólom v nadstavenom čase bod pre Kayserispor
Kayserispor na prvé víťazstvo v ligovej sezóne stále čaká, po sobotňajšom stretnutí 6. kola má na konte 4 body.
Autor TASR
Antalya 20. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes svojím druhým gólom v tejto sezóne tureckej najvyššej súťaže zariadil bod pre Kayserispor na pôde Antalyasporu. Dvadsaťosemročný stredopoliar vyrovnal na konečných 1:1 v druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu presnou strelou spoza šestnástky. Odohral celé stretnutie. Kayserispor na prvé víťazstvo v ligovej sezóne stále čaká, po sobotňajšom stretnutí 6. kola má na konte 4 body.