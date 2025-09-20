Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. september 2025Meniny má Meniny majú Ľuboslav a Ľuboslava
< sekcia Šport

Bénes zariadil gólom v nadstavenom čase bod pre Kayserispor

.
Na archívnej snímke László Bénes (Slovensko) v odvetnom zápase play off o postup do B-divízie Ligy národov Slovinsko - Slovensko v Ľubľane v nedeľu 23. marca 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Kayserispor na prvé víťazstvo v ligovej sezóne stále čaká, po sobotňajšom stretnutí 6. kola má na konte 4 body.

Autor TASR
Antalya 20. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes svojím druhým gólom v tejto sezóne tureckej najvyššej súťaže zariadil bod pre Kayserispor na pôde Antalyasporu. Dvadsaťosemročný stredopoliar vyrovnal na konečných 1:1 v druhej minúte nadstaveného času druhého polčasu presnou strelou spoza šestnástky. Odohral celé stretnutie. Kayserispor na prvé víťazstvo v ligovej sezóne stále čaká, po sobotňajšom stretnutí 6. kola má na konte 4 body.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia