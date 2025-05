Bénesa mrzí nedostatok šancí v Unione: Chcem pravidelne hrávať

Berlín 12. mája (TASR) - László Bénes si do novej sezóny želá dve veci - hrávať pravidelne a užívať si futbal. V tej končiacej mu to nebolo umožnené, v drese Unionu Berlín si síce pripísal vyše 20 bundesligových štartov, no v drvivej väčšine iba ako epizódne striedajúci hráč.



Union splnil predsezónny cieľ, ktorým bola záchrana v najvyššej nemeckej súťaži. Pred záverečným kolom mu patrí 13. priečka v tabuľke. „Tá sezóna nebola vôbec ľahká. Mali sme lepšie aj horšie fázy, bojovali sme o záchranu, ale našťastie sa nám podarilo pár kôl pred koncom zabezpečiť ligovú príslušnosť aj v novom ročníku a tým sme splnili náš cieľ,“ zhodnotil 27-ročný stredopoliar v rozhovore pre TASR svoju premiérovú sezónu v Unione Berlín.



Do tímu z nemeckej metropoly prišiel po dvojročnom pôsobení v Hamburgeri SV, kde patril medzi opory. Nemecko pozná dokonale, predtým hrával v Borussii Mönchengladbach, Augsburgu a Kieli. V Unione očakával, že dostane viac príležitostí. „V lete ma Union presvedčil tým, ako veľmi ma chceli a čo všetko sľúbili. Už od začiatku sezóny som to mal ťažké. Nedostal som šancu ukázať sa a potvrdiť moju kvalitu na ihrisku. Čo sa týka plánov do budúcnosti, chcem pravidelne hrávať a užívať si futbal. Uvidíme, čo bude v lete,“ uviedol pre TASR Bénes.



V predminulom kole doma proti Werderu Brémy nastúpil na záverečných sedem minút a gólom na 2:2 zariadil pre Union zisk bodu. Bol to jeden z mála svetlých momentov v sezóne. „Som rád, že sa mi podarilo streliť vyrovnávajúci gól. Vždy je super pomôcť mužstvu gólom,“ povedal Bénes o svojom druhom presnom ligovom zásahu.



Union uzavrie sezónu budúcu sobotu na pôde Augsburgu. Po zápase letí Bénes spolu s rodinou na dovolenku, kde však nebude zaháľať, keďže si ešte v júni bude plniť reprezentačné povinnosti. Národný tím čakajú prípravné zápasy v Grécku a v maďarskom Debrecíne nastúpi proti Izraelu. „Teším sa ako na každý zraz. Byť opäť s chalanmi je vždy super. Čakajú nás kvalitné prípravné zápasy, v ktorých sa môžeme dobre pripraviť na kvalifikáciu MS. Na dovolenke budem trénovať, aby som zostal pred zrazom vo forme. Po ňom uvidím, koľko ešte budem mať voľna, ale určite plánujeme stráviť pár dní aj na Slovensku,“ dodal Bénes.