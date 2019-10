Bénesov Mönchengladbach zdolal Frankfurt a je na čele Bundesligy

Bundesliga - 9. kolo:

Berlín 27. októbra (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili v nedeľňajšom domácom zápase 9. kola bundesligy nad Eintrachtom Frankfurt 4:2 a poskočili na čelo tabuľky. V drese Borussie odohral celý zápas slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý prihral na tretí gól Nica Elvediho.Mönchengladbach sa ujal vedenia v 28. minúte, keď sa po brejku presadil Marcus Thuram a v prebiehajúcej sezóne strelil už štvrtý gól. Na 2:0 zvýšil v nadstavenom čase prvého polčasu krížnou strelou Oscar Wendt. Po zmene strán znížil Danny da Costa, no v 75. minúte udreli opäť domáci. Bénes z priameho kopu poslal loptu do šestnástky na hlavu Elvediho a ten ju umiestnil presne k ľavej žrdi. Hostia odpovedali aj na tento gól, keď sa z rohu presadil Martin Hinteregger, ale posledné slovo mal v 85. minúte Denis Zakaria a definitívne zlomil odpor súpera.Mönchengladbach tak figuruje s 19 bodmi na čele tabuľky, o bod pred druhým Bayernom. Nasledujú sedemnásťbodové kluby Freiburg a Wolfsburg."Vlci" mohol ísť aj na druhú priečku tabuľky, ale v nedeľňajšom zápase len remizovali doma s Augsburgom 0:0. Veľké šance na oboch stranách prišli už po desiatich minútach, no domáci Felix Klaus ani hosťujúci Ruben Vargas svoje tutovky nepremenili a v ďalších minútach už gólových možností príliš nebolo. Jedna nastala na domácej strane až v samom závere a Joao Victor dokonca dostal loptu do siete, no rozhodca si ešte celú situáciu preveril na videu a po niekoľkých minútach gól neuznal pre ofsajd. Duel sa tak skončil bez gólov.