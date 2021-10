Futsalisti Lučenca prehrali na úvod s Jekaterinburgom 0:3 v 1. skupine

hlasy (zdroj: TASR):



Marián Berky, tréner Lučenca: "Moji hráči odovzdali dnes maximum. Išli do toho srdiečkom. Škoda, možno sme súperovi darovali chybou druhý gól. Ten bol rozhodujúci. Rusi mali niekoľko vyložených šancí, po prvom polčase sme mohli prehrávať 0:5, ale ustáli sme to. Brankári Olinha a Marek Kušnír boli dnes neskutoční. Ale bojovali všetci hráči a ukázali lučenecké srdiečko. Uvidíme, čo bude ďalej. Ale ideme sa pobiť o historický postup."



Attila Fehervári, kapitán Lučenca: "Vedeli sme, čo môžeme od nich čakať, a že sa bude viac-menej hrať len na našej polovici a útočiť na našu bránu. Olinha v bráne pochytal najmenej sedem gólov, potom samozrejme aj Kušnír. Brankári podali dvestopercentný výkon. Ale aj my hráči sme bojovali, dobre sme bránili. Škoda, že nám to tam nepadlo na 1:2, nejaké šance sme mali, bola by to určite väčšia dráma do konca."

hlavné kolo futsalovej LM 2021/2022, 1. skupina:



MFK Sinara Jekaterinburg - Mimel Lučenec 3:0 (1:0)



Góly: 15. a 40. Abramov (druhý z penalty), 24. Demin



zostava Lučenca: Olinha (Kušnír) - Grcič, Serbin, Brunovský, Směřička - Fehervári, Martins, Marton, Genairo, Petterson Da Silva, Greško, Marcilio Da Silva, Čeřovský





ďalší výsledok:



Benfica Lisabon - FP Halle-Gooik 2:1 (2:0)



Góly: 1. Arthur, 14. Henmi - 25. Jelovčič





tabuľka:



1. MFK Sinara Jekaterinburg 1 1 0 0 3:0 3



2. Benfica Lisabon 1 1 0 0 2:1 3



3. FP Halle-Gooik 1 0 0 1 1:2 0



4. MIMEL LUČENEC 1 0 0 1 0:3 0





ďalší program:



štvrtok 28. októbra: 15.30 MFK Sinara Jekaterinburg - Benfica Lisabon 18.00 Mimel Lučenec - FP Halle-Gooik



sobota 30. októbra: 14.30 FP Halle-Gooik - MFK Sinara Jekaterinburg 17.00 Mimel Lučenec - Benfica Lisabon



Lučenec 27. októbra (TASR) - Futsalisti Mimelu Lučenec prehrali v stredu v úvodnom zápase na turnaji hlavnej fázy Ligy majstrov 2021/2022 v domácej ŠH Aréne s favorizovaným MFK Sinara Jekaterinburg z Ruska 0:3. Zverenci trénera Mariána Berkyho sa už vo štvrtok v druhom zápase 1. skupiny stretnú s belgickým FP Halle-Gooik (18.00). Turnaj potom ukončia v sobotu duelom s Benficou Lisabon (17.00), ktorá v stredu uspela nad belgickým FP 2:1.Lučenec dôstojne vzdoroval víťazovi LM z roku 2008. V prvom polčase dostal favorita do vedenia v 15. minúte Sergej Abramov. Domáci odolávali ruskému tímu vďaka veľkej obetavosti v obrane aj výborným zákrokom brankára Olinhu. Vedeli aj zahroziť po brejkoch. V druhom dejstve zvýšil v 24. minúte Valerij Demin a upokojil favorita. V druhej polovici druhého dejstva mal šancu znížiť domáci kapitán Attila Fehervári, Jekaterinburg však kontroloval priebeh. Mimel v záverečnej päťminútovke riskoval v snahe zdramatizovať duel a potešiť viac ako solídne zaplnenú domácu halu. Hral aj power play, ale Rusi si dôležitú úvodnú výhru už postrážili a v záverečnej minúte po ruke domáceho Grciča Abramov z penalty stanovil skóre.V úvodnom stredajšom zápase medzi Benficou a Halle-Gooik o víťazstve európskeho šampióna z roku 2010 rozhodli v prvom polčase góly Arthura a Rafaela Henmiho.Tri najlepšie tímy z každej zo štyroch skupín hlavnej fázy v tzv. A-úrovni postúpia do Elite Round, ktoré sa uskutoční 30. novembra až 5. decembra. Tam ich doplnia štyria víťazi skupín B-úrovne. Prestížna súťaž vyvrcholí budúci rok na prelome apríla a mája záverečným turnajom Final Four.