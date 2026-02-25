Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Benfica neuspela s odvolaním proti suspendácii Prestianniho

Na snímke vľavo Gianluca Prestianni. Foto: TASR/AP

UEFA predbežne potrestala dvadsaťročného krídelníka na jeden zápas, čo ho vyradilo zo stredajšej odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde Realu.

Nyon 25. februára (TASR) - Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon neuspel s odvolaním proti predbežnej suspendácii, ktorú uložila Európska futbalová únia (UEFA) na Argentínčana Gianlucu Prestianniho za údajne rasistické vyjadrenie voči Viniciusovi Juniorovi z Realu Madrid.

UEFA predbežne potrestala dvadsaťročného krídelníka na jeden zápas, čo ho vyradilo zo stredajšej odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde Realu. Portugalský klub sa proti trestu odvolal, no podľa stanoviska UEFA bolo odvolanie zamietnuté. „Gianluca Prestianni zostáva predbežne suspendovaný na ďalší zápas európskej klubovej súťaže, na ktorý by inak mal nárok,“ citovala z vyhlásenia UEFA agentúra DPA.

Stredopoliar Benficy čelí obvineniu, že pri prehre 0:1 v prvom zápase s Realom nazval Viniciusa „opicou“. Argentínčan mal počas inkriminovaného incidentu prekryté ústa dresom, a tak nebolo dokázateľné, čo povedal. Prestianni rasistické vyjadrenia na adresu Brazílčana odmieta. Ak by bol uznaný za vinného, hrozí mu dištanc minimálne na desať stretnutí.
