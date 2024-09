Benfica po nevydarenom štarte prepustila trénera Schmidta

Lisabon 1. septembra (TASR) - Nemec Roger Schmidt už nie je tréner futbalistov Benficy Lisabon. Vedenie portugalského klubu ho prepustilo po slabom štarte do sezóny.



O predčasnom rozviazaní kontraktu informoval prezident klubu Rui Costa. Benfica pod Schmidtovým vedením získala v úvodných štyroch ligových zápasoch iba sedem bodov, naposledy remizovala na ihrisku Moreirense (1:1). "Chceli sme stabilitu, no po štyroch súťažných zápasoch nás naše výsledky a výkony doviedli k rozhodnutiu, že potrebujeme zmenu na trénerskom poste. Radi by sme predstavili nového kouča v čo najskoršom možnom čase," citovala Costu agentúra DPA. Podľa portugalských médií je favoritom na uvoľnený post Bruno Lage, bývalý kouč Benficy.



Päťdesiatsedemročný Schmidt trénoval lisabonský klub od júla 2022, kontrakt mal platný do 30. júna 2026.