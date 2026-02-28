< sekcia Šport
Benfica potrestala päť fanúšikov za rasizmus v zápase s Realom
Priaznivci mali ukazovať rasistické gestá voči brazílskemu futbalistovi Viniciusovi Juniorovi.
Autor TASR
Lisabon 28. februára (TASR) - Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon potrestal piatich fanúšikov za rasistické prejavy v úvodnom stretnutí play off o osemfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid.
Priaznivci mali ukazovať rasistické gestá voči brazílskemu futbalistovi Viniciusovi Juniorovi. Navyše bolo stretnutie na približne 10 minút prerušené po údajných rasistických urážkach zo strany domáceho hráča Gianlucu Prestianniho. Vedenie klubu podľa agentúry DPA pozastavilo registrované členstvo piatich fanúšikov a zrušilo ich preukazy po otvorení disciplinárneho konania. V hre je možnosť ich vylúčenia pri uplatnení maximálnej sankcie.
„Nevhodné správanie rasistického charakteru na tribúnach nie je zlučiteľné s hodnotami a zásadami, ktorými sa klub riadi. Benfica opätovne potvrdzuje, že nebude tolerovať žiadnu formu diskriminácie alebo rasizmu. Vždy bude rázne reagovať, ak príde k správaniu, ktoré podkopáva hodnoty klubu, športu a spoločnosti,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu.
