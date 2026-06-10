< sekcia Šport
Benfica sa rozlúčila s Mourinhom,jeho návrat do Realu Madrid je blízko
Pre šesťdesiattriročného kouča by malo ísť už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010-2013.
Autor TASR
Lisabon 10. júna (TASR) - Benfica Lisabon sa v utorok rozlúčila s futbalovým trénerom Jose Mourinhom. Portugalský kouč by sa po znovuzvolení Florentina Pereza za prezidenta Realu Madrid mal stať novým kormidelníkom španielskeho veľkoklubu. Na jeho pozíciu prišiel na lavičku 38-násobného majstra Portugalska Marco Silva z Fulhamu, ktorý podpísal dvojročnú zmluvu.
Tím z Lisabonu potvrdil záujem „bieleho baletu“ o Mourinhove služby vo vyhlásení zaslanom portugalskému regulátorovi finančných trhov, v ktorom uvádza sumu 15 miliónov eur, čo predstavovalo Mourinhovu výstupnú klauzulu.
Pre šesťdesiattriročného kouča by malo ísť už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010-2013. Počas tejto anabázy získal po jednom titule v La Lige, v Španielskom pohári i Španielskom Superpohári.
„Los Blancos“ v utorok oznámili koniec trénera Alvara Arbelou, ktorý vo funkcii nahradil v januári Xabiho Alonsa. Real Madrid nezískal už druhú sezónu za sebou žiadnu trofej, pripomenula agentúra AFP.
Marco Silva nahradil Mourinha vo funkcii trénera Benficy Lisabon
Marco Silva sa stal novým trénerom futbalistov Benficy Lisabon. Bývalý kouč Fulhamu nahradil vo funkcii Joseho Mourinha, ktorý mieri na lavičku Realu Madrid Informovala o tom agentúra DPA.
„Benfica sa dohodla na dvojročnej spolupráci s trénerom Marcom Silvom s možnosťou využiť opciu na ďalšiu sezónu. Josemu Mourinhovi ďakujeme za odvedenú robotu," uviedol portugalský klub vo svojom vyhlásení. Benfica skončila v uplynulej sezóne v domácej súťaži tretia s osembodovou stratou na majstra FC Porto.
Tím z Lisabonu potvrdil záujem „bieleho baletu“ o Mourinhove služby vo vyhlásení zaslanom portugalskému regulátorovi finančných trhov, v ktorom uvádza sumu 15 miliónov eur, čo predstavovalo Mourinhovu výstupnú klauzulu.
Pre šesťdesiattriročného kouča by malo ísť už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010-2013. Počas tejto anabázy získal po jednom titule v La Lige, v Španielskom pohári i Španielskom Superpohári.
„Los Blancos“ v utorok oznámili koniec trénera Alvara Arbelou, ktorý vo funkcii nahradil v januári Xabiho Alonsa. Real Madrid nezískal už druhú sezónu za sebou žiadnu trofej, pripomenula agentúra AFP.
Marco Silva nahradil Mourinha vo funkcii trénera Benficy Lisabon
Marco Silva sa stal novým trénerom futbalistov Benficy Lisabon. Bývalý kouč Fulhamu nahradil vo funkcii Joseho Mourinha, ktorý mieri na lavičku Realu Madrid Informovala o tom agentúra DPA.
„Benfica sa dohodla na dvojročnej spolupráci s trénerom Marcom Silvom s možnosťou využiť opciu na ďalšiu sezónu. Josemu Mourinhovi ďakujeme za odvedenú robotu," uviedol portugalský klub vo svojom vyhlásení. Benfica skončila v uplynulej sezóne v domácej súťaži tretia s osembodovou stratou na majstra FC Porto.