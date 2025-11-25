< sekcia Šport
Benfica sa teší z prvých bodov, zvíťazila na pôde Ajaxu 2:0
V súboji dvoch najhorších tímov poslal portugalský tím do vedenia Samuel Dahl, v 6. minúte sa k nemu odrazila lopta v šestnástke a prudkou strelou ju nekompromisne upratal do siete.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Futbalisti Benficy Lisabon si pripísali prvé body v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov. V 5. kole ligovej fázy zvíťazili na ihrisku Ajaxu Amsterdam 2:0 a oživili svoje šance na postup do vyraďovacej časti.
V súboji dvoch najhorších tímov poslal portugalský tím do vedenia Samuel Dahl, v 6. minúte sa k nemu odrazila lopta v šestnástke a prudkou strelou ju nekompromisne upratal do siete. Benfica vedená trénerom Josem Mourinhom nedovolila Ajaxu skórovať ani z jasných šancí a napokon sa dočkala premiérového úspechu, v závere ho spečatil po rýchlom brejku Leandro Barreiro. Domáci tak stále čakajú na prvé body a po piatej prehre za sebou zostávajú na chvoste 36-člennej tabuľky.
Po troch výhrach vyšiel tentoraz bodovo naprázdno Galatasaray Istanbul, turecký šampión prehral doma s Royal Union St. Gilloise 0:1. O jediný gól duelu sa postaral v 58. minúte Promise David. Belgický tím ukončil sériu troch prehier a zapísal si druhé víťazstvo do tabuľky.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon 0:2 (0:1)
Góly: 6. Dahl, 90. Barreiro
Galatasaray Istanbul - Royal Union St. Gilloise 0:1 (0:0)
Gól: 58. David, ČK: 89. Ünyay (Galatasaray)
