Benfica ukončila spoluprácu s Lagem, nahradiť by ho mohol Mourinho
Klub ukončil spoluprácu s Brunom Lagem v reakcii na nečakanú prehru v 1. kole Ligy majstrov s FK Karabach (2:3).
Autor TASR
Lisabon 17. septembra (TASR) - Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho by sa mohol po 25 rokoch vrátiť na lavičku Benficy Lisabon. Klub ukončil spoluprácu s Brunom Lagem v reakcii na nečakanú prehru v 1. kole Ligy majstrov s FK Karabach (2:3).
Benfica v utorkovom zápase prišla o dvojgólové vedenie. Prezident portugalského klubu Rui Costa po zápase oznámil Lageho odchod a uviedol, že meno nového kouča bude známe do sobotného ligového duelu na trávniku AVS. „Profil trénera Benficy musí byť profilom víťaza. Kouč reprezentujúci klub tejto veľkosti musí byť schopný doviesť tento tím na úroveň, ktorú požadujeme, a priniesť nám tituly, po ktorých túžime. Nemá zmysel hovoriť tu o menách. Nebol vymenovaný žiadny tréner a ani sa nespomenulo, že by v budúcnosti niekto konkrétny mal reprezentovať Benficu,“ citoval z Costovho vyhlásenia portál bbc.com.
Podľa britského webu by sa 62-ročný Mourinho do Portugalska vrátil rád. Práve lisabonský tím bol na jeseň roku 2000 jeho prvým trénerským angažmánom v kariére, ale na jeho lavičke sa udržal len necelé tri mesiace. Predtým pôsobil ako asistent trénera v FC Barcelona. Jeho kariéra stúpla po príchode do Porta v roku 2002. Postupne sa stal jedným z najvyhľadávanejších trénerov svetového futbalu, trofeje získal aj s FC Chelsea, Interom Miláno, Realom Madrid a Manchestrom United. Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov však netrénoval v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže sveta už šesť sezón a na konci augusta s ním po vypadnutí v play off práve s Benficou ukončil spoluprácu turecký Fenerbahce Istanbul.
