Benfica zdolala Bayern 1:0 a postúpila do osemfinále

Benfica Lisabon - Bayern Mníchov 1:0 (1:0)



Gól: 13. Schjelderup







/Nashville/



Auckland City - Boca Juniors 1:1 (0:1)



Góly: 52. Gray - 26. Garrow (vlastný)







tabuľka:



1. Benfica Lisabon 3 2 1 0 9:2 7



2. Bayern Mníchov 3 2 0 1 12:2 6



3. Boca Juniors 3 0 2 1 4:5 2



4. Auckland City 3 0 1 2 1:16 1



*postup do osemfinále

New York 25. júna (TASR) - Futbalisti Benficy Lisabon sa dostali do osemfinále MS klubov FIFA v USA. V záverečnom vystúpení v C-skupine zdolali v Charlotte Bayern Mníchov 1:0 a v tabuľke obsadili so siedmimi bodmi prvé miesto. Šesťbodoví Bavori mali postup vo vrecku už po triumfe 2:1 nad argentínskou Bocou Juniors. Amatérsky tím z Aucklandu si nečakane pripísal bod po remíze s Bocou Juniors 1:1.Benfica rozhodla o svojom triumfe nad Bayernom v 13. minúte, keď sa presadil nórsky útočník Andreas Schielderup. V 61. minúte síce dopravil loptu do siete Joshua Kimmich, no vyrovnávajúci gól bundesligistu napokon neplatil pre ofsajd. Boca sa lúči s turnajom bez víťazstva, argentínsky klub nedokázal zdolať ani outsidera z Aucklandu. Zápas v Nashville museli na začiatku druhého polčasu prerušiť pre hroziacu búrku za stavu 1:1 a skóre sa už potom nezmenilo. Auckland predtým prehral s Bayernom 0:10 a s Benficou 0:6, Christian Gray však tentoraz hlavičkou v 52. minúte zariadil pre Auckland pozoruhodnú remízu. „povedal tréner novozélandského klubu Paul Posa.