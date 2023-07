Benie Traore prestúpil z Häckenu do Sheffieldu United

Londýn 19. júla (TASR) - Futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Benie Traore prestúpil zo švédskeho BK Häcken do Sheffieldu United. Účastník Premier League s ním podpísal štvorročnú zmluvu.



"Benie je mladý hráč, ktorý pracuje naozaj tvrdo a využíva svoju rýchlosť na presing. Vidíme, že má kvality a schopnosti na to, aby hral na najvyššej úrovni," povedal tréner Paul Heckingbottom podľa oficiálnej stránky klubu.



Dvadsaťročný stredopoliar prestúpil do Häckenu v januári 2021. V uplynulej sezóne dokázal v 14 zápasoch najvyššej domácej súťaže streliť 12 gólov, vrátane aprílového hetriku v prvom polčase proti Hammarby.



Traore sa stal treťou letnou posilou Sheffieldu po tuniskom stredopoliarovi Anisovi Slimaneovi a francúzskom obrancovi Yasserovi Laroucim.