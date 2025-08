BENÍKOVÁ: Príprava bola dobrá, no bronz sme naozaj nečakali

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovenská strelkyňa Diana Beníková absolvovala pred majstrovstvami Európy vydarenú prípravu, no bronzovú medailu nečakala. Dvadsaťšesťročná strelkyňa ju získala v disciplíne puška 50 metrov v ľahu v Chateauroux, na strelnici z vlaňajšej olympiády. O kariérnom maxime, príprave, svojich začiatkoch i plánoch hovorila pre TASR v relácii ŠPORT Tu a TERAZ.Beníková sa na medzinárodnej úrovni sústredí najmä na malokalibrovku, a tak je pre ňu v olympijskom cykle primárna trojpolohová disciplína, v ktorej sa strieľa po 20 rán z ľahu, pokľaku i stoja. V nej obsadila v Chateauroux 35. miesto a v ten istý deň sa predstavila aj v samostatnej súťaži z ľahu.uviedla strelkyňa Športového centra polície.priblížila Beníková. Obe súťaže prebiehali v exteriéry a na výsledok tak mali dopad aj vonkajšie vplyvy:Nakoniec sa Slovenka v náročnom programe držala v popredí a v poradí po piatej sérii delilo najlepšie tri strelkyne pol boda. Viedla Švajčiarka Franziska Starková, ktorá bola nakoniec druhá, a za ňou boli s rovnakým počtom bodov Marianne Palová z Fínska a Beníková. Tá nakoniec uzavrela súťaž rovnakým počtom bodov ako Starková a zo zlata sa tešila Fínka. Samotné pretekárky vidia počas pretekov svoj nástrel, nie však poradie.priblížila Beníková. V trojpolohovej disciplíne môžu strelci získať za každý výstrel len celé body od 1 do 10. V ležke sa boduje aj na desatinné čísla, pričom rany na pomedzí dvoch polí sa počítajú smerom hore.Beníkovej výsledok bol aj súčasťou tímovej súťaže s krajankami Danielou Demjén Peškovou a Miroslavou Kyselovou. Tam dosiahli Slovenky 1854,8 bodu a na bronzové Češky im chýbalo 0,3 b.povedala Beníková.Priznala, že prvá individuálna medaila na seniorskej úrovni ju motivovala aj smerom k prípadnej účasti na OH 2028 v Los Angeles. Miestenku môže získať napríklad na budúcoročných ME - v predošlom olympijskom cykle si na tomto podujatí zaistili postup dve najlepšie strelkyne.uzavrela Beníková.