< sekcia Šport
Benitez podpísal zmluvu s Panathinaikosom, má ísť o rekordný kontrakt
Panathinaikosu patrí v domácej súťaži siedme miesto a v septembri ukončil spoluprácu s trénerom Ruiom Vitoriom.
Autor TASR
Atény 24. októbra (TASR) - Španielsky tréner Rafa Benitez podpísal zmluvu s gréckym klubom Panathinaikos Atény. Platiť má do roku 2027 s opciou na ďalšiu sezónu a kormidelník si príde na necelé štyri milióny eur ročne. Má ísť o rekordný plat pre futbalového trénera v rámci krajiny.
Panathinaikosu patrí v domácej súťaži siedme miesto a v septembri ukončil spoluprácu s trénerom Ruiom Vitoriom. Miesto dočasného trénera zastával Christos Kontism, ktorý naposledy viedol tím vo štvrtok na pôde Feyenoordu Rotterdam, kde hostia v rámci EL prehrali 1:3. Prvým duelom pod Benitezom bude nedeľné stretnutie s tímom Asteras Tripolis, ktorému patrí posledné štrnáste miesto.
Šesťdesiatpäťročný Benitez pôsobil v Liverpoole, Reale Madrid, Interi Miláno či v Newcastli. Naposledy viedol Celtu Vigo, s ktorou sa rozlúčil v marci 2024, keď mal jeho tím na konte len päť víťazstiev v La Lige. Najväčší úspech zažil v Liverpoole, ktorý pod jeho vedením vyhral v roku 2005 Ligu majstrov a o rok na to FA Cup. V pozícii dočasného trénera doviedol k výhre v Európskej lige Chelsea (2013). Rok na to získal Taliansky pohár s Neapolom, kde v tom čase pôsobil Marek Hamšík.
K nevydareným angažmánom patria okrem Viga aj Everton, kde Benitez skončil po 200 dňoch a Real Madrid. Ten s ním ukončil spoluprácu po siedmich mesiacoch v januári 2016. Informácie priniesla agentúra AP a miestne médiá.
Panathinaikosu patrí v domácej súťaži siedme miesto a v septembri ukončil spoluprácu s trénerom Ruiom Vitoriom. Miesto dočasného trénera zastával Christos Kontism, ktorý naposledy viedol tím vo štvrtok na pôde Feyenoordu Rotterdam, kde hostia v rámci EL prehrali 1:3. Prvým duelom pod Benitezom bude nedeľné stretnutie s tímom Asteras Tripolis, ktorému patrí posledné štrnáste miesto.
Šesťdesiatpäťročný Benitez pôsobil v Liverpoole, Reale Madrid, Interi Miláno či v Newcastli. Naposledy viedol Celtu Vigo, s ktorou sa rozlúčil v marci 2024, keď mal jeho tím na konte len päť víťazstiev v La Lige. Najväčší úspech zažil v Liverpoole, ktorý pod jeho vedením vyhral v roku 2005 Ligu majstrov a o rok na to FA Cup. V pozícii dočasného trénera doviedol k výhre v Európskej lige Chelsea (2013). Rok na to získal Taliansky pohár s Neapolom, kde v tom čase pôsobil Marek Hamšík.
K nevydareným angažmánom patria okrem Viga aj Everton, kde Benitez skončil po 200 dňoch a Real Madrid. Ten s ním ukončil spoluprácu po siedmich mesiacoch v januári 2016. Informácie priniesla agentúra AP a miestne médiá.