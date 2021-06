Benitez údajne nahradí Ancelottiho v Evertone

Liverpool 26. júna (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton povedie podľa medializovaných informácií tréner Rafael Benitez. Španielsky kouč by mal zmluvu podpísať v najbližších dňoch. Šesťdesiatjedenročný Benitez nahradí Taliana Carla Ancelottiho, ktorý zamieril do Realu Madrid.



"Bývalý tréner FC Liverpool absolvoval počas uplynulých dvoch týždňov niekoľko kôl rokovaní s majiteľom Evertonu a vedením klubu. Španiel zaujal dostatočne na to, aby ignorovali zmiešané reakcie fanúšikov na informácie o jeho príchode," napísal internetový portál bbc.com.



Fanúšikovia nedokážu Benitezovi odpustiť jeho vyjadrenie z februára 2007, keď po bezgólovej remíze v liverpoolskom derby na štadióne Anfield označil Everton za "malý klub".