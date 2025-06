Benn pokračuje v Dallase Stars

Dallas 26. júna (TASR) - Kanadský hokejista Jamie Benn bude aj v ďalšej sezóne obliekať dres Dallasu Stars. S klubom zámorskej NHL podpísal nový ročný kontrakt, ktorého hodnota sa môže vyšplhať na štyri milióny dolárov.



Podľa televízie TSN zahŕňa zmluva základný miliónový plat, o ďalšie tri si môže Benn polepšiť vo forme výkonnostných bonusov. Tridsaťpäťročný útočník je verný Dallasu celú svoju profiligovú kariéru. Stars ho draftovali v roku 2007 v 5. kole z celkového 129. miesta. V ich drese debutoval o dva roky neskôr, uplynulých dvanásť sezón je kapitán tímu. V minulom ročníku odohral v základnej časti 80 zápasov, v ktorých získal 49 bodov za 16 gólov a 33 asistencií, v 18 dueloch play off pridal tri kanadské body (1+2).



V prípade, že by s ním klub nepodpísal novú zmluvu, stal by sa Benn od utorka 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.