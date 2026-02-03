Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Šport

Bennett nahradí v kanadskej nominácii zraneného Cirelliho

.
Na snímke vpravo center Floridy Panthers Sam Bennett (9). Foto: TASR/AP

Dvadsaťdeväťročný Bennett v minulej sezóne pomohol Floride Panthers k úspešnej obhajobe Stanleyho pohára a získal Conn Smythe Trophy určenú pre najužitočnejšieho hráča play off.

Autor TASR
Miláno 3. februára (TASR) - Sam Bennett bude reprezentovať Kanadu na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne. Útočník Floridy nahradí v nominácii Anthonyho Cirelliho z Tampy Bay, ktorý sa zranil v noci na pondelok v zápase NHL pod holým nebom proti Bostonu.

Dvadsaťdeväťročný Bennett v minulej sezóne pomohol Floride Panthers k úspešnej obhajobe Stanleyho pohára a získal Conn Smythe Trophy určenú pre najužitočnejšieho hráča play off, pripomenula agentúra AP.
.

Neprehliadnite

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku