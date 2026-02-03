< sekcia Šport
Bennett nahradí v kanadskej nominácii zraneného Cirelliho
Dvadsaťdeväťročný Bennett v minulej sezóne pomohol Floride Panthers k úspešnej obhajobe Stanleyho pohára a získal Conn Smythe Trophy určenú pre najužitočnejšieho hráča play off.
Autor TASR
Miláno 3. februára (TASR) - Sam Bennett bude reprezentovať Kanadu na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne. Útočník Floridy nahradí v nominácii Anthonyho Cirelliho z Tampy Bay, ktorý sa zranil v noci na pondelok v zápase NHL pod holým nebom proti Bostonu.
