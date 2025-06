Bennett po zisku Conn Smythe Trophy: Je ťažké to opísať

Prehľad víťazov Conn Smythe Trophy od roku 2000:



2000 - Scott Stevens (New Jersey Devils)



2001 - Patrick Roy (Colorado Avalanche)



2002 - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings)



2003 - Jean-Sebastien Giguere (Anaheim Mighty Ducks)



2004 - Brad Richards (Tampa Bay Lightning)



2005 - trofej nebola udelená, NHL sa nehrala



2006 - Cam Ward (Carolina Huricannes)



2007 - Scott Niedermayer (Anaheim Ducks)



2008 - Henrik Zetterberg (Detroit Red Wings)



2009 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins)



2010 - Jonathan Toews (Chicago Blackhawks)



2011 - Tim Thomas (Boston Bruins)



2012 - Jonathan Quick (Los Angeles Kings)



2013 - Patrick Kane (Chicago Blackhawks)



2014 - Justin Williams (Los Angeles Kings)



2015 - Duncan Keith (Chicago Blackhawks)



2016 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)



2017 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)



2018 - Alexander Ovečkin (Washington Capitals)



2019 - Ryan O´Reilly (St. Louis Blues)



2020 - Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)



2021 - Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning)



2022 - Cale Makar (Colorado Avalanche)



2023 - Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)



2024 - Connor McDavid (Edmonton Oilers)



2025 - Sam Bennett (Florida Panthers)

Sunrise 18. júna (TASR) - Sam Bennett získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off zámorskej NHL (MVP). Útočník majstrovskej Floridy bol s 22 bodmi siedmy najproduktívnejší hokejista vo vyraďovačke a s 15 gólmi najlepší kanonier.Bennett vytvoril rekord NHL v počte gólov v jednej play off na ľadoch súperov (13). Pomohol „Panterom“ stať sa desiatym tímom v histórii, ktorý obhájil Stanleyho pohár. Zároveň vytvoril klubový rekord v počte presných zásahov v jednej vyraďovacej časti. Vo finále play off strelil päť gólov, lepší boli len jeho spoluhráči Sam Reinhart (7) a Brad Marchand (6).Kanadský útočník sa presadil v každom otváracom zápase série, čím sa stal jedným z dvoch hráčov v histórii NHL. Bennett (15) sa vyrovnal Alexovi Ovečkinovi (15 v roku 2018) a Sidneymu Crosbymu (15 v roku 2009) v počte gólov v jednom ročníku play off. Medzi aktívnymi hráčmi je spolu s nimi na druhom mieste za Zachom Hymanom (16 v roku 2024).uviedol Bennett podľa AP. A dodal:Prínos Bennetta mala podľa jeho spoluhráčov výrazný vplyv na výkony celého mužstva.“ povedal jeho spoluhráč a obranca Seth Jones.konštatoval útočník štvrtej formácie Jonah Gadjovich.