Benoot víťazom Kuurne-Brusel-Kuurne, Sagan obsadil 33. miesto

Kuurne-Brusel-Kuurne (Kuurne-Kuurne, 193 km):



1. Tiesj Benoot 4:32:34 h,

2. Nathan Van Hooydonck (obaja Belg./Jumbo-Visma),

3. Matej Mohorič (Slovin./Bahrajn Victorious),

4. Taco van der Hoorn (Hol./Intermarche-Circus-Wanty,

5. Tim Wellens (Bel./SAE Team Emirates) všetci +1 s,

6. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma),

7. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny),

8. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe),

9. Fabio Jakobsen (Hol./Soudal Quick-Step),

10. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všetci +43, ...,

33. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +50

Kuurne 26. februára (TASR) - Belgický cyklista Tiesj Benoot vyhral nedeľňajšiu domácu klasiku Kuurne-Brusel-Kuurne. V úplnom závere sa odpútal od päťčlenného úniku a na 193 km dlhej trase so štartom aj cieľom v meste Kuurne potvrdil výbornú formu tímu Jumbo-Visma. V sobotňajšom Omloop Het Nieuwsblad triumfoval v službách tejto stajne Holanďan Dylan van Baarle. Slovák Peter Sagan obsadil v nedeľu 33. miesto s mankom 50 sekúnd na víťaza.So sekundovou stratou na Benoota prišiel do cieľa jeho krajan a tímový kolega Nathan Van Hooydonck. Spolu s ním boli v špurte aj Slovinec Matej Mohorič (Bahrajn-Victorious), Holanďan Taco van der Hoorn z tímu Intermarche-Circus-Wanty a ďalší domáci pretekár Tim Wellens (SAE Team Emirates). Sagan sa do špurtu v závere nezapojil a posledné stovky metrov vypustil.Pretekári Jumba sa vydali stíhať únik veľmi skoro. Uspeli už v polovici etapy a tempo s nimi dokázal v tom čase držať aj Sagan. Nakoniec zostali piati najlepší, ktorých pelotón nedostihol až do cieľacitovala Mohoriča webstránka cycling-info.sk.