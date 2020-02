Bent radí Liverpoolu: Predajte Salaha a kúpte Mbappeho

Liverpool 4. februára (TASR) - Bývalý anglický futbalista Darren Bent uviedol, že FC Liverpool by mal predať útočníka Mohameda Salaha a nahradiť ho Kylianom Mbappeom z Paríža St. Germain. Ak by nevyšiel Mbappe, mohol by podľa Benta prísť Jadon Sancho z Dortmundu.



Bent svoje názory povedal pre portál talksport.com. "Ja viem, že Salah dáva veľa gólov a je najlepší hráč. Všetky ocenenia získal zaslúžene. Ale ak hovoríme o hre ako o celku a porovnávame ju s niekým ako Sadio Mane, povedal by som, že Sadio vyzerá lepšie ako on. Salah má viac šancí na gól, ale pozrite sa, ako Mane pracuje pre tím. Nie je sebecký, vždy sa najprv pozerá na spoluhráčov. Takže by ho nemali predať, je veľmi dôležitý. Firmino nedáva veľa gólov, ale plní dôležité taktické veci a tmelí celú hru. Vo svojej činnosti je pravdepodobne jedným z najlepších v lige. Nemám nič proti Salahovi, ale rozmýšľam, ako získať 100 miliónov libier. Ak ho môže nahradiť niekto ako Mbappe, alebo Sancho, potom si myslím, že by sa nad tým mali v klube zamyslieť".