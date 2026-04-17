Bentaleb bojuje s infekciou, podstúpil operáciu a bude chýbať Lille
Bentaleb nebude francúzskemu klubu k dispozícii vo víkendovom domácom stretnutí Ligue 1 proti Nice.
Autor TASR
Paríž 17. apríla (TASR) - Alžírsky futbalista Nabil Bentaleb podstúpil menšiu operáciu v súvislosti s bližšie nešpecifikovanou infekciou. Tridsaťjedenročný stredopoliar tak bude v najbližšom období chýbať svojmu tímu OSC Lille.
Bentaleb nebude francúzskemu klubu k dispozícii vo víkendovom domácom stretnutí Ligue 1 proti Nice. Vedenie Lille neinformovalo viac o zdravotných problémoch, ani o dĺžke absencie svojej opory.
Bývalý hráč Tottenhamu sa vlani vrátil do súťažného diania po tom, ako v júni 2024 utrpel infarkt, keď hral futbal s priateľmi. Po zavedení defibrilátora mu bolo umožnené pokračovať v kariére, pripomenula AFP.
