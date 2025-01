Bentancura vyniesli na nosidlách, skončil v nemocnici

Londýn 9. januára (TASR) - Uruguajský futbalista Rodrigo Bentancur z Tottenhamu Hotspur je pri vedomí a cíti sa zdravotne dobre po nepríjemnom momente v stredajšom semifinálovom zápase anglického Ligového pohára proti FC Liverpool (1:0). Dvadsaťsedemročný stredopoliar sa v 6. minúte zrútil na zem a museli ho vyniesť na nosidlách.



Bentancur po rohovom kope v snahe hlavičkovať loptu spadol na tvár a zostal na trávniku bezvládne ležať. Na pomoc mu rýchlo pribehli zdravotníci, zápas bol na niekoľko minút prerušený. Nakoniec ho z hracej plochy vyniesli na nosidlách s chráničom krku a kyslíkovou maskou na tvári a previezli do nemocnice. Tottenham zvíťazil 1:0 gólom Lucasa Bergvalla z 86. minúty.



Zatiaľ nie je známe, aké zranenie utrpel Bentancur. Po stretnutí sa k zdravotnému stavu svojho zverenca vyjadril tréner domáceho tímu Ange Postecoglou: "Je pri vedomí. Bol pri vedomí, už keď mieril do šatne. V nemocnici sa podrobí ďalším vyšetreniam. Je to nepríjemné a takéto situácie vždy vyvolávajú obavy, no verím, že bude v poriadku."



Uruguajský reprezentant sa vo štvrtkových ranných hodinách ozval z nemocnice s pozitívnymi správami. "Všetko je v poriadku, chlapci. Vďaka za povzbudivé správy. Gratulujem chalanom k víťazstvu," napísal na Instagrame, na ktorom zverejnil aj fotografiu z nemocničnej izby.