Beňuš a Martikán postúpili do finále C1, Mirgorodský skončil

Finále SP v La Seu d´Urgell



C1 muži - semifinále: 1. Miquel Trave (Šp.) 93,43 s (0), 2. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) +2,15 (0), 3. Matej BEŇUŠ (SR) +2,64 (0),... 6. Michal MARTIKÁN (SR) +3,91 (2), nepostúpil: 14. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +6,96 (2)



La Seu d´Urgell 21. septembra (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš zostal v hre o celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Líder seriálu postúpil na záverečnom podujatí sezóny v španielskom stredisku La Seu d´Urgell do finále C1 z tretej priečky, spolu s ním sa do elitnej desiatky dostal aj šiesty Michal Martikán. Z hry o triumf v SP vypadol priebežne tretí muž poradia Marko Mirgorodský, ktorý v semifinále obsadil nepostupovú 14. priečku.Bronzový olympijský medailista z Paríža Beňuš predviedol čistú semifinálovú jazdu a o 2,64 sekundy zaostal za najrýchlejším Miquelom Travem zo Španielska. O 49 stotín sekundy sa pred neho dostal aj Žiga Lin Hočevar zo Slovinska. Vo finále čakal Beňuša s Hočevarom priamy súboj o celkové prvenstvo, keďže slovenský reprezentant figuroval pred záverečnými pretekmi na čele SP o tri body práve pred Slovincom. Martikán si v závere trate pripísal dve trestné sekundy, no stačilo mu to na postup zo šiestej pozície (+3,91). Mirgorodský zaostával v celkovom poradí SP za Beňušom iba o šesť bodov, ale semifinále mu nevyšlo a na postup mu chýbalo 1,34 sekundy. Okrem neho sa ďalej neprebojovali ani ďalší adepti na prvenstvo v seriáli Luka Božič a Benjamin Savšek zo Slovinska.Finále mužskej C1 bolo na programe od 12.11 h.