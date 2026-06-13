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Beňuš a Stanovská postúpili do finále C1 v Augsburgu
Beňuš mal vo finálnom čase 102,16 sekundy zarátané aj dve trestné sekundy.
Autor TASR
Augsburg 13. júna (TASR) - Do finále C1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpili dve slovenské lode. Medzi najlepšiu dvanástku sa dostala Soňa Stanovská, ktorá obsadila v kvalifikácii 8. miesto. V mužskej súťaži sa vo finále predstaví Matej Beňuš, ktorý bol v kvalifikácii deviaty.
Stanovská stratila 4,45 sekundy na najrýchlejšiu Monicu Doriovú z Andorry. Emanuela Luknárová figurovala s mankom 13,59 s na 32. priečke, tretia Slovenka v súťaži Zuzana Paňková skončila vplyvom 50 sekundovej penalizácie až na 41. pozícii. Finále je na programe v sobotu o 14.36 h.
Beňuš mal vo finálnom čase 102,16 sekundy zarátané aj dve trestné sekundy. Kvalifikáciu ovládol Nemec Sideris Tasiadis, na ktorého stratil dvojnásobný olympijský medailista 4,79 sekundy. Na konečnej 21. priečke finišoval Dominik Egyházy (+6,44), tretí Slovák v štartovom poli Marko Mirgorodský by sa zmestil do finálovej zostavy, ale až na 54. miesto ho odsunula „päťdesiatka“ na záverečnej 21. bránke. Finále sa pôjde v sobotu o 15.15 h.
Stanovská stratila 4,45 sekundy na najrýchlejšiu Monicu Doriovú z Andorry. Emanuela Luknárová figurovala s mankom 13,59 s na 32. priečke, tretia Slovenka v súťaži Zuzana Paňková skončila vplyvom 50 sekundovej penalizácie až na 41. pozícii. Finále je na programe v sobotu o 14.36 h.
Beňuš mal vo finálnom čase 102,16 sekundy zarátané aj dve trestné sekundy. Kvalifikáciu ovládol Nemec Sideris Tasiadis, na ktorého stratil dvojnásobný olympijský medailista 4,79 sekundy. Na konečnej 21. priečke finišoval Dominik Egyházy (+6,44), tretí Slovák v štartovom poli Marko Mirgorodský by sa zmestil do finálovej zostavy, ale až na 54. miesto ho odsunula „päťdesiatka“ na záverečnej 21. bránke. Finále sa pôjde v sobotu o 15.15 h.