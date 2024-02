Beňuš ani Jány zatiaľ necítia tlak, premiérová olympiáda pre V.Hockovú

Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš zatiaľ nad olympijskými hrami v Paríži neuvažuje, sústredí sa na svoju prípravu. Tlak z nadchádzajúcich OH necítia ani strelci Patrik Jány či Vanesa Hocková, pre ktorú bude štart pod piatimi kruhmi premiérový. Všetci traja sa zúčastnili na stredajšom slávnostnom podpise slovenských prihlášok na olympijské a paralympijské hry.



Beňuša čaká tretia olympiáda v kariére. Premiéru si odbil v roku 2016 v Riu, kde získal v C1 striebro a na tokijských hrách bol šiesty. "Nad olympiádou ešte vôbec nerozmýšľam. Nie je úplne ďaleko, ale nie je ani blízko. Sústredím sa sám na seba, na prípravu, na zdravie," uviedol Beňuš pre TASR. Vlani mu ušiel štvrtý titul vo svetovom pohári, primárna však bola preňho miestenka do Paríža, ktorú vybojoval v internej kvalifikácii. V boji o celkový triumf v SP bol vďaka konzistentnosti, vždy postúpil do finále, no bez individuálneho trimfu. Ten zaknihoval naposledy ešte v roku 2019.



"Veľmi to na mňa nevplýva, dlhodobo jazdím v svetovej špičke, kde je náročné sa len dostať do finále. Ostatní sa dostali do finále len dva-trikrát, ja som tam bol vždy. Nevýhoda boli dvojité body v posledných pretekoch, ktoré vždy zamiešajú poradie. Ten šport sa veľmi zmenil, vlani bolo sedem dôležitých pretekov a všade vyhral niekto iný, jazdí sa na riziko a robí sa množstvo chýb," povedal Beňuš. Vodný slalom je najúspešnejší slovenský šport a v Paríži má miestenku vo všetkých disciplínach. Vzhľadom na pravdepodobne najnižšiu slovenskú účasť na OH vôbec môžu byť od pretekárov na divokej vode vyššie očakávania. "Vnímame, že medaily sa očakávajú. Na druhej strane, je to lepší tlak, ako keby robím šport, v ktorom nemám šancu na medailu. Toto je príjemný tlak," dodal Beňuš.



Jány si vybojoval miestenku na vlaňajších ME v Talline. Vo vzduchovej puške na 10 metrov získal v marci striebro a zároveň si zaistil aj účasť v ľubovoľnej malokalibrovke. "Stále hovorím o tom istom cieli, chcem byť spokojný s výsledkom. Základný cieľ je finále. Pre mňa by bola výhoda, keby sa kvalifikuje ešte nejaká žena a môžeme štartovať ako mix. Ja sa budem snažiť čo najlepšie pripraviť v oboch," povedal Jány. Marcové striebro bolo preňho zároveň vrchol sezóny: "Rok pred miestenkou som mal veľmi silný, takže minulý ročník sa ukazoval ako slabší. Aj keď sme získali medailu z Európy i miestenku. Veril som, že budem mať možno viac šťastia na Európskych hrách a nepodarilo sa mi umiestniť, ako by som chcel. Na tréningoch vidím, že viem strieľať dobre a špičkovo." Dvadsaťšesťročný Slovák bol na OH 2020 vo VzPu vo finále a obsadil siedme miesto, v "malorážke" skončil trinásty. Jeho nadchádzajúca sezóna sa začne o niekoľko dní, najprv sa bude sústrediť na "vzduchovku". "Budúci týždeň štartujeme na SP v Granade, tam bude len vzduchovka. Na konci februára sú majstrovstvá Európy, tiež len vzduchovka. Momentálne sa teda sústredíme len na ňu a neskôr budeme riešiť aj 'malorážku'," dodal Jány.



Ako jedna z prvých strelkýň i športovkýň mala Paríž istý Hocková. Tá vybojovala miestenku na MS v skeete ešte v roku 2022, na MS v Osijeku obsadila štvrté miesto. "Je pravda, že mám miestenku už trocha dlhšie. Snažím sa to nebrať ako dlhé čakanie, pripravujem sa ako bežne a nevyvíjam na seba tlak. Stres na mňa ešte nevplýva a budem sa to snažiť udržať čo najdlhšie," povedala Hocková pre TASR. Vlani sa blysla najmä v tímových súťažiach. Spolu s Dankou Bartekovou a Monikou Štibravou získala striebro na EH v Krakove a bronz na MS v Baku. Najbližšie má v pláne sústredenie v Taliansku. "Budúci týždeň odchádzame na sústredenie a týždeň na to ideme do Kataru. Je to grand prix, nie 'sveťák'. Záverečná olympijská kvalifikácia bude v apríli tiež v Katare, tam sa chystám tak isto," dodala Hocková.



Jedna z disciplín, v ktorých bude Slovensko v Paríži chýbať, je K4 rýchlostných kanoistov. Štvorkajak bol pre slovenskú výpravu už tradičná disciplína a momentálne sú kajakári držitelia olympijského bronzu. "Je to sklamanie pre všetkých, ale najväčšie pre tých chalanov. Mali odtrénované naozaj veľa, nakoniec sa im to nepodarilo, to je šport. Je mi ľúto, že nebudú na OH a že tam nebude K4, ktorá bola naša vlajková loď. Treba sa však pozerať do budúcnosti," povedal k neúčasti K4 prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.



Olympijské hry potrvajú od 26. júla do 11. augusta a okrem Paríža ich bude hostiť aj ďalších 16 francúzskych miest ako aj Tahiti, kde sa uskutočnia súťaže v surfingu. Paralympiáda nasleduje od 28. augusta do 8. septembra.