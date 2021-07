Beňuš chcel medailu, no zastavili ho chyby: Som sklamaný

Tokio 26. júla (TASR) - Vodný slalomár Matej Beňuš dosiahol doteraz najlepšie slovenské umiestnenie na olympijských hrách v Tokiu. Toto konštatovanie však pre skúseného pretekára nemohlo byť žiadnou útechou. Šieste miesto pod piatimi kruhmi by sa vynímalo vo vitrínach mnohých športovcov, no obhajca striebra a jeden z veľkých ašpirantov na cenné kovy bol z neho sklamaný.



"Mal som vyššie ambície. Chcel som hocijakú medailu. Cieľ sa mi nepodaril. Samozrejme, som z toho sklamaný, ale svet sa mi nezrúti," povedal Beňuš po pondelňajších pretekoch. Vo finále mal čas 105,60 s s dvoma trestnými sekundami po "ťuku" na 19. bránke. Tie však vyplynuli z dvoch predchádzajúcich chýb v druhej polovici trate. Po nich sa už snažil dobiehať stratu a pri tesnom výjazde z bránky prišiel trest.



Bez tohto dotyku by mu čas stačil na bronz: "Myslím si, že to bolo chrbtom pri výjazde. Bol som tam zatlačený a už som to dobiehal a zachraňoval. Napriek tým dvom chybám by som mal aj bez toho dotyku medailu." Pre Beňuša sa však preteky lámali už skôr: "Na jazdu som sa tešil a po 15. bránku bola aj veľmi dobrá, no potom som sa zastavil na ťažkom valci. Vlastne na ňom to vo finále pokazila polovica pretekárov. Vedel som, že na 15. a 16. bránke som niečo stratil, a tak som musel potom dobiehať a musel som trošku skracovať nájazdy. Dole prišla ešte jedna chyba a nakoniec to vyšlo na šieste miesto."



Hneď v cieli vedel, že s takým časom môže zabudnúť na medailu. Trať mu pritom celkom sadla, no nevyvaroval sa chybám. "Ten jeden valec to začal a už to bolo naprd..." povzdychol si. "V cieli som už vedel, že určite nebude medaila, keď v semifinále bol najrýchlejší čas okolo 100. Popravde chcel som ísť okolo 99 sekúnd, no tie dve chyby a dotyk mi to znemožnili. Trať mi sedela a myslím si, že som pokojne mohol ísť čas o sedem sekúnd rýchlejší, kebyže by sme išli ďalšiu jazdu. Ale je to vodný slalom, raz to ide a raz nie."



Nenadviazal tak na striebro z Ria de Janeira. Pred piatimi rokmi taktiež útočil zozadu, keď v semifinále obsadil 8. miesto. Teraz v ňom skončil ešte o priečku horšie. Po dotyku na 6. bránke nabral stratu a v cieli bol o 5,75 s pomalší ako Francúz Martin Thomas: "Ale to som ani nejako neriešil, základ bol postúpiť do finále a je jedno či z prvého, či desiateho miesta. Hovoril som si, že to bude podobné ako v Riu, že budem útočiť zo zadných radov." Po semifinále sa bol vyjazdiť, prezrel si s trénerom Petrom Škantárom svoje video i svojich súperov a išiel späť na vodu. Tentokrát sa mu však podobný útok ako v Riu nevydaril. "Som sklamaný, mal som vyššie ambície, ale nemyslím si, že 6. miesto na olympiáde je nejaká katastrofa. Táto trať bola jednoznačne náročnejšia ako v Riu. Je tu viacej valcov a boli tu ťažké kombinácie. Teraz si chcem trošku oddýchnuť, povenovať sa rodine. V septembri máme majstrovstvá sveta v Čunove na domácej vode, tam sa budem snažiť ukázať niečo lepšie ako tu," dodal Beňuš.