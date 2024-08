Beňuš dostal v Paríži najviac hlasov vo voľbách do komisie športovcov

Paríž 13. augusta (TASR) - Vodný slalomár Matej Beňuš, strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, atlét Ján Volko, triatlonista Richard Varga a plavec Richard Nagy budú zastupovať letné športy v komisii športovcov Slovenského olympijského a športového výboru. Rozhodli o tom členovia slovenskej výpravy na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži. Informoval portál olympic.sk.



Beňuš, Rehák Štefečeková a Varga boli členmi komisie aj doteraz, úspešná strelkyňa a olympijská víťazka z Tokia 2020 bola jej predsedníčkou a z tohto titulu aj ex officio členkou výkonného výboru SOŠV. Volko a Nagy nahradili v komisii športovcov SOŠV Mateja Tótha a Filipa Poláška, ktorí už tentoraz nekandidovali.



Kandidovať mohli len účastníci OH 2020 alebo 2024 či Európskych hier 2023. Právo voliť zástupcov za letné športy v komisii SOŠV mali v tajných voľbách všetci slovenskí športovci, ktorí sa predstavili na OH 2024. Najvyšší počet hlasov vo voľbách - 21 - dostal Matej Beňuš. Miesto v komisii športovcov nezískali Tajmuraz Salkazanov a Barbora Mokošová.



Zimné športy v komisii športovcov zastupujú od ZOH 2022 v Pekingu Veronika Velez Zuzulová, Paulína Fialková a Marek Hrivík. Za neolympijské športy sú v komisii športovcov plutvová plavkyňa Zuzana Hrašková a kickboxerka Alexandra Filipová. Z pozície členky komisie športovcov Európskych olympijských výborov je ex officiou členkou komisie športovcov SOŠV lukostrelkyňa Alexandra Longová. Nominantkou prezidenta SOŠV Antona Siekela je v komisii do novembrových volieb nových orgánov SOŠV rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová.