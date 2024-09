Beňuš má titul bez individuálnej výhry: Je to stále náročnejšie

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenský kanoista Matej Beňuš získal v tejto sezóne titul v C1 vo Svetovom pohári bez individuálneho víťazstva. Celkový triumf bol preňho štvrtý v kariére a podčiarkol ním svoju úspešnú sezónu, v ktorej získal aj olympijský bronz. Bez individuálneho víťazstva vybojoval aj svoj prvý titul v roku 2010.



Beňuš podával s výnimkou predposledných pretekov v Ivrei konštantné výkony a vždy bol vo finále. Obsadil druhé, štvrté, piate a šieste miesto. Bez individuálnej výhry mal titul naposledy Alexander Slafkovský v roku 2018, ten však zaznamenal v danej sezóne štyri pódiové umiestnenia. "Je tam päť kôl a počítajú sa všetky. Niekto, kto by vyhral tri preteky a dvakrát by to pokazil, tak by bol stále za pretekárom, ktorý bol päťkrát piaty," povedal Beňuš pre TASR. Napriek úspešnej sezóne dosiahol naposledy individuálny triumf v septembri 2019 v Prahe. "Na každých pretekoch som robil všetko pre to, aby som vyhral. Bolo z toho druhé, štvrté, piate a šieste miesto. Čím ďalej, tým náročnejšie je vyhrať alebo mať medaily na takom veľkom podujatí," zhodnotil 36-ročný pretekár.



Vlani mu ušiel celkový triumf len o dva body a pre záverečnými pretekmi sezóny viedol. V tejto sezóne vyhral titul pred mladým Slovincom Žigom Lin Hočevarom, vlani bojoval do poslednej chvíle s Lukom Božičom. Na opätovnú stratu vedenia v úplnom závere však nemyslel napriek nevydareným pretekom v Ivrei. "Snažil som sa nemyslieť na to, že vediem. Vedel som, že minulý rok mi ten celkový triumf ušiel iba o dva body pred Slovincom. Teraz som viedol pred iným Slovincom a snažil sa koncentrovať na tú svoju jazdu, aby mi to potom zbytočne nezviazalo ruky," vysvetlil Beňuš pre TASR.