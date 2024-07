Beňuš nečakal, že mu prvá rozjazda zaistí postup

Paríž 27. júla (TASR) - Slovenský kanoista Matej Beňuš priznal, že po prvej sobotnej rozjazde C1 na OH v Paríži si nemyslel, že jeho výkon bude stačiť na postup. Svoj čas vylepšil na druhý pokus a nakoniec išiel do semifinále z jedenásteho miesta. Teoreticky by mu na najlepšie šestnástku však stačil aj výkon z prvého kola v hodnote 100,28 s.



Beňuš patrí medzi favoritov nielen v kvalifikácii, ale aj v semifinále. Strieborný medailista z Ria však urobil v Paríži chybu v úvode trate a po prvom kole figuroval na pätnástom mieste. Jeho postup nebol v tom čase vôbec istý. "Popravde, keď som prišiel po prvej jazde do cieľa, nepočítal som s tým. Po štarte druhej som však vedel, že postúpim," priznal Beňuš. Jeho účasť v semifinále bola jasná už po úvodných piatich lodiach druhého kola - hranicu postupu by podliezol o vyše jeden a pol sekundy. To vedel v čase jeho štartu tréner Matúš Hujsa, no zverenca o tom neinformoval.



"Ja som to vnímal, aj som si pozeral tie priebežné výsledky. Za Maťom som však nebol, pretekár sa musí vysporiadať s týmito okolnosťami sám a nasimuluje si náročnejšie podmienky," povedal tréner. Vrátil sa aj k chybe v prvom kole, dôsledkom ktorej boli dve trestné sekundy. "V prvej jazde nastala jedna technická chyba na siedmej bránke a potom podplavil ôsmu. Vedeli sme, že aj to bude stačiť na semifinále, pretože v kvalifikácii boli aj slabší pretekári. Vždy je však lepšie rozbehnúť sa do pretekov s pokojnejšou jazdou. To ukázal v tej druhej, dostal síce dodatočne sekundy za jeden dotyk, ale bola to pohodová jazda na postup," opísal Hujsa pre TASR.



Jeho zverenca čaká semifinále a potenciálne finále v pondelok, deň pauzy podľa trénera kanoistovi neuškodí: "Takto je to nastavené už dlhodobo, podľa mňa je najdôležitejšie nastaviť sa mentálne. Maťo má toľko skúseností, že nemusí byť v dennodennom kontakte s vodou." V ďalšom priebehu by mala trať ešte prejsť drobnými zmenami. "Je celkovo technicky náročná, prvých šesť brán je možno na rozbehnutie, ale vo vodnom slalome sa dá spraviť chyba na každej. Preto treba byť naozaj koncentrovaný," dodal 36-ročný Beňuš pre TASR.