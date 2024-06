Beňuš obsadil v Krakove druhé miesto v C1

Krakov 15. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš sa na podujatí Svetového pohára v poľskom Krakove dostal na pódium. Vo finále C1 obsadil druhé miesto so stratou 2,27 sekundy na Julesa Bernardeta z Francúzska a posunul sa na priebežné prvé miesto v celkovom poradí disciplíny. Tretí skončil Brit Ryan Westley (+2,82).



Tridsaťšesťročný Beňuš obsadil v semifinále siedme miesto a vo finále štartoval štvrtý v poradí. Predviedol čistú i rýchlu jazdu a svoj čas z predpoludnia zlepšil o viac ako dve sekundy. O prvenstvo ho obral Bernardet, ktorý dosiahol takmer dokonalú jazdu. Strieborný medailista z OH 2016 zaznamenal 20. pódiové umiestnenie v kariére a jedenástykrát bol na druhej pozícii. Beňuš sa ako jediný dostal do finále. Marko Mirgorodský mal v semifinále dotyk hneď na prvej bránke, ktorý ho nakoniec stál postup. Obsadil 12. priečku s mankom 4,20 s za najrýchlejším Žigom Linom Hočevarom zo Slovinska. Do elitnej desiatky sa nedostal ani Martikán a jeho čas stačil iba na 15. miesto (+5,13 s).



"Trať je fyzicky veľmi náročná a všetci s ňou bojovali. Konečne mi však vyšla finálová jazda. Kľúčové boli dve miesta a celkovo sa muselo veľa bojovať proti vode, no mne to konečne kĺzlo vo finále. Určite je príjemné spraviť si dobrú náladu pred OH, čo bol aj cieľ. Finálové jazdy sú náročné, šport sa veľmi zrýchlil za uplynulé roky a málokedy sa stane, že je rovnaký víťaz v dvoch pretekoch za sebou," uviedol Beňuš pre JOJ Šport a potvrdil, že sa predstaví aj v nedeľňajšej disciplíne kajak kros.



Finále C1 žien bolo bez slovenskej účasti, v semifinále skončili Soňa Stanovská i Simona Glejteková. V boji o prvenstvo triumfovala Austrálčanka Jessica Foxová. Olympijská víťazka z Tokia napriek dvom trestným sekundám predstihla druhú Anu Satilovú z Brazílie o 3,28 sekundy, tretia bola Češka Martina Satková (+7,64). Stanovská sa dlho držala na popredných pozíciách, no najlepšie kajakárky z rozjázd potvrdili rolu favoritiek a dostali sa pred Slovenku. Nakoniec skončila na prvom nepostupovom 11. mieste, keď na desiatu Číňanku Ťüan Chuang stratila 25 stotín sekundy. O postup ju obrali aj dve trestné sekundy na ôsmej bránke a na najrýchlejšiu v semifinále Austrálčanku Jessicu Foxovú stratila 8,41 s. Glejteková mala dotyk na deviatej bránke a aj rýchlostne zaostala za elitnou desiatkou, obsadila 16. priečku (+11,25 s).