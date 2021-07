Beňuš obsadil v prvej kvalifikácii 2. miesto

Tokio 25. júla (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš si vytvoril v prvej olympijskej rozjazde výbornú východiskovú pozíciu na postup do semifinále C1. Tokijský kanál zvládol bez trestných sekúnd za 99,61. Obhajca striebra obsadil druhé miesto o 0,79 s za Slovincom Benjaminov Savšekom, ktorý uspel napriek dvojsekundovej penalizácii. Druhá kvalifikácia je na programe od 7.47 h SELČ.



Beňuš išiel bez väčších problémov, po prvom medzičase mal náskok polsekundy pred Savšekom, v spodnej časti však mierne spomalil. Napriek tomu bol jedným zo štyroch pretekárov, ktorí dosiahli čas pod sto sekúnd.



„Povedal by som, že prvá jazda bola celkom prijemná. Podarilo sa mi vyhnúť nejakej zbytočnej chybe a som s ňou celkom spokojný. Ten záver mohol byť trošku rýchlejší. Ale kvalifikoval som sa a druhú jazdu, ktorú musíme povinne ísť, inak by som nešiel, si už môžem na olympiáde užiť," povedal Beňuš.



V súťaži kanoistov figuruje osemnásť pretekárov, každý absolvuje dve rozjazdy, počíta sa lepší čas. Do semifinále postúpi pätnásť lodí.