Beňuš ôsmy vo finále SP v C1, zaistil si OH2024

C1 - finále



muži: 1. Raffaello Ivaldi (Tal.) 95,50 (0), 2. Franz Anton (Nem.) +0,68 (0), 3. Miquel Trave (Šp.) +1,33 (0), 4. Luka Božič (Slov.) +2,19 (0), 5. Jiří Prskavec (ČR) +2,35 (0), 6. Nicolas Gestin (Fr.) +2,48 (0), 7. Alexander SLAFKOVSKÝ +2,57 (2), 8. Matej BEŇUŠ +4,66 (4), ...11. Marko MIRGORODSKÝ (všetci SR) +53,92 (50)



konečné poradie SP: 1. Božič 270 b, 2. BEŇUŠ 268, 3. Ivaldi 257, 4. Benjamin Savšek (Slov.) 229, 5. Prskavec 222, 6. Adam Burgess (V. Brit.) 216, ...9. MIRGORODSKÝ 176, 15. SLAFKOVSKÝ 145, 82. Jaromír IVANECKÝ (všetci SR) 2

Vaires sur Marne 5. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš získal miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži v disciplíne C1. Vo finále svetového pohára vo francúzskom Vaires sur Marne obsadil 8. miesto a v internej nominácii tak zdolal Marka Mirgorodského i Alexandra Slafkovského. O dva body mu ušiel na úkor Slovinca Luku Božiča štvrtý titul vo Svetovom pohári.Beňuš zvolil odvážnu prudkú jazdu, na olympijskom kanáli však nazbieral štyri trestné sekundy. To ho síce vyradilo z boja o pódium, no jazda nevyšla ideálne ani jeho hlavnému súperovi v boji o OH Markovi Mirgorodskému. Ten mal našliapnuté za popredným časom, najprv však stratil čas na predposlednej protiprúdnej dvadsiatke a následne minul záverečnú bránku. V celkovom hodnotení obsadil jedenáste miesto. Najlepší spomedzi Slovákov bol vo finále veterán Alexander Slafkovský, vybojoval siedme miesto s jednou chybou a stratou 2,57 sekundy na víťaza. V predošlých dvoch nominačných pretekoch však nepostúpil do finále, a tak to na olympijskú miestenku nestačilo. Beňuš nebol paradoxne ani v jednom z týchto pretekov v najlepšej štvorke, spomedzi krajanov však podával najkonzistentnejšie výkony.Premiérový triumf vybojoval Talian Raffaello Ivaldi, ktorý mal vo finále výbornú rýchlosť aj obratnosť. Talian bol navyše na pódiu prvýkrát od roku 2017. Umiestnenie v najlepšej trojke po dlhšej pauze získal aj Franz Anton z Nemecka a so stratou 68 stotín bol na "bedni" prvýkrát od septembra 2021. Pódium doplnil Španiel Miquel Trave so stratou 1,33 sekundy. Všetci traja mali bezchybnú jazdu.Božič získal premiérový titul napriek štvrtému miestu vo finále. Manko na Beňuša dokázal zmazať vďaka dvojnásobnej nádielke bodov vo finálovom podujatí SP. Slovák išiel do Francúzska ako líder s náskokom štrnásť bodov, predošlé tituly získal v rokoch 2010, 2015 a 2019. Paradox je, že v tejto sezóne bol v boji o celkový triumf bez individuálneho víťazstva v pretekoch.