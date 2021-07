Beňuš po výhre v kvalifikácii: Viem, že sú očakávania

Tokio 25. júla (TASR) - Matej Beňuš patrí k najväčším slovenským medailovým želiezkam na olympiáde v Tokiu. Pozíciu veľkého favorita na cenný kov potvrdil v úvodný súťažný deň v slalomárskom centre Kasai, keď vyhral kvalifikáciu C1.



Postup do pondelňajšieho semifinále si vybojoval už výkonom v prvej rozjazde, keď dosiahol druhý najlepší čas 99,61 s a do druhej už išiel uvoľnene a chcel si ju užiť. Napriek tomu v nej predviedol ešte lepší výkon a s najlepším časom zo všetkých 96,89 s jednoznačne zvíťazil. "Prvá kvalifikačná jazda bola viac-menej taká na istotu, aby som postúpil a nerobil zbytočné chyby. Druhá bola už uvoľnená, už som išiel tesnejšie na brány. Nakoniec bola o takmer tri sekundy rýchlejšia," povedal po kvalifikácii. Beňuš tak mohol byť po prvom súťažnom dni spokojný s výsledkom, no zároveň varoval, že ten vôbec nič neznamená: "Vyhral som, ale to nie je dôležité. Zajtrajší deň bude rozhodovať o tom, ako dopadnú preteky."



Ašpirant na cenné kovy prišiel do Tokia ako obhajca striebra z predchádzajúcich hier v Riu de Janeiro. Sám vie, že ho to zaväzuje k úspešnému vystúpeniu: "Mám to v hlave, viem, že sú očakávania. Už sa teším na preteky, snáď sa dobre vyspím a zajtra ukážem ešte lepší výkon."



Tokijskí organizátori pred hrami prerobili kanál a výrazne ho sťažili. "V Riu bol jednoduchší. Tento prerobili, je podobný, ale urobili tu viacej valcov a je tu jednoduchšie urobiť chybu," opísal ho Beňuš. Pretekári musia v centre Kasai bojovať nie len s traťou, ale aj s vysokými teplotami. Tie v nedeľu presiahli 33 stupňov, na pondelok je predpoveď 36, no na priamom slnku je pocitová teplota ešte o niekoľko stupňov vyššia. Výrazne sa prehrieva aj voda v kanáli, čo ešte viac komplikuje situáciu. "Trať je dosť náročná a všetci pretekári bojujeme s tým neuveriteľným teplom. Do toho je ešte aj tá voda teplá ako horúci kúpeľ, takže je to naozaj ťažké. Ja som sa bol napríklad ešte pred štartom hodiť do ľadovej vody, nech sa trochu schladím, lebo sa mi dymilo z hlavy. Je to dosť únavné. Aj tie preteky vyzerajú trošku menej dynamicky, pretože všetci pretekári sú už naozaj vyčerpaný v trištvrťke trate," priblížil náročné podmienky.



Podobné teploty si pamätá spred piatich rokov v Brazílii, kde strávil tri mesiace. "Tam som zažil všetky možné horúčavy. Možno to počasie bolo niekedy aj podobné, ale tam nevyhrialo tú vodu ako tu. Takže to bolo trošku lepšie," dodal.