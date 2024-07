Beňuš postúpil do pondelkového semifinále z 11. miesta

výsledky:



1. Nicolas Gestin (Fr.) 88,78 s,

2. Adam Burgess (V.Brit.) 90,87,

3. Matija Marinič (Chor.) 91,61,

4. Raffaello Ivaldi (Tal.) 91,90,

5. BOURHIS Yves Bourhis (Senegal) 92,14,

6. Miquel Trave (Šp.) 92,19,

... 11. Matej BEŇUŠ (SR) 94,91 - 1. rozjazda: 100,28 (2 tr. s), 2. rozjazda: 94,91 (2)





Vaires-sur-Marne 27. júla (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš postúpil do semifinále C1 na olympijských hrách vo Francúzsku. Striebornému medailistovi z Ria 2016 sa príliš nevydarila prvá rozjazda, no v druhej na kanáli vo Vaires-sur-Marne predviedol lepší výkon a s dvoma trestnými sekundami postúpil z 11. miesta časom 94,91 s.Beňuš si v prvej rozjazde pripísal dve trestné sekundy a v cieli mal čas 100,28 sekundy. Obsadil až 15. miesto so stratou 10,38 s na domáceho Nicolasa Gestina. Beňuš odštartoval dobre a prvé bránky prešiel rýchlo a v rytme. Potom však prišla chyba vo valci pred prvou protiprúdovou bránkou, kde ho vynieslo, musel sa vracať a stratil veľa času. Na desiatej bránke si pripísal dve trestné sekundy a v závere aj trochu zvoľnil, aby pošetril sily na druhé kolo. V ňom predviedol lepší výkon a išiel čisto až do predposlednej bránky, na ktorej si pripísal dve trestné sekundy. Časom 94,91 s sa zaradil na 11. miesto v hodnotení oboch jázd.povedal Beňuš pre TASR. V oboch jazdách bol najrýchlejší domáci Gestin, ktorý v druhom kole ešte vylepšil svoj čas (89,90 s) z prvého a do cieľa prišiel za 88,78 s. Druhý najlepší čas zajazdil Brit Adam Burgess, ktorý bol o vyše dve sekundy pomalší.V súťaži kanoistov figurovalo dvadsať pretekárov, každý absolvoval dve rozjazdy, pričom sa počítal lepší čas. Do semifinále, ktoré je na programe v pondelok od 15.30 h, postúpilo šestnásť lodí.