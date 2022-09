Beňuš postúpil v Seu d'Urgell do finále zo 6. miesta v C1

Seu d'Urgell 4. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš postúpil do finále C1 na záverečnom podniku SP v španielskom Seu d'Urgell. V semifinále obsadil 6. priečku s dvoma trestnými sekundami a mankom 3,36 s na prvého Miquela Traveho z Francúzska.



Markovi Mirgorodskému patrila 20. priečka so stratou +10,43 s a jedným ťukom. Od postupu ho delilo 6,33 s. Finále odštartuje o 12.11 h.



V rovnakej disciplíne žien sa Slovenky medzi najlepšiu desiatku neprebojovali. Zuzana Paňková skončila na 15. pozícii s šiestimi trestnými sekundami, od postupu ju delilo 1,54 s. Emanuela Luknárová obsadila 18. miesto so štyrmi trestnými sekundami a odstupom 5,55 s od finále.