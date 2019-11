Beňuš sa zameriava na Londýn, verí v úspešnú kvalifikáciu

Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš má za sebou úspešnú sezónu, v ktorej sa stal celkovým víťazom SP. Už sa však zameriava na tú nasledujúcu, keďže v jej úvode sa rozhodne o slovenskej nominácii na olympijské hry do Tokia. Beňuš verí, že na ME v Londýne, záverečnom kole internej kvalifikácie, uspeje a opäť sa predstaví pod piatimi kruhmi.



Slováci bojovali o nomináciu do Tokia na podujatiach Svetového pohára v nemeckom Makkleebergu, pražskej Troji a na majstrovstvách sveta v Španielsku. Keďže sa po troch pretekoch nerozhodlo, interná kvalifikácia vyvrcholí práve na májových ME v Londýne. Beňuš je momentálne druhý so sedembodovým mankom na lídra Alexandra Slafkovského, tretí je Michal Martikán. "Dopredu som vedel, že naša kvalifikácia bude napätá do posledných pretekov. Je to niekedy psychicky náročné, ale to patrí k tomu a ja si to celkom užívam. Všetky tie vyrovnané súboje nás posúvajú dopredu a burcujú na najlepšie výkony, čo bolo vidieť aj na tých pretekoch," uviedol Beňuš.



Tridsaťjedenročný slalomár však priznal, že nie vždy bral preteky s takým pokojom: "Keď som bol mladší, tak som oveľa viac prežíval tie neúspechy. Ale už som starší, mám deti, rodinu a som taký vyrovnanejší v osobnom aj športovom živote. Už mám aj olympijskú medailu, takže si to vyslovene užívam. No nie je to tak, že by som nemal motiváciu, tú mám a hlavne ma to stále veľmi baví a snáď sa tam dostanem."



V októbri si už aj bol vyskúšať nový kanál v metropole Japonska, podľa jeho slov je zatiaľ príliš pomalý, no verí, že do OH sa trať podstatne zmení: "Kanál je podobný tomu v Riu de Janeiro. Tú vodu však trochu spomalili, na videu to potom vyzerá ako spomalený film. Ale myslím si, že sa to zmení a trať prestavajú, nech to je aj trošku atraktívnejšie. No a keď nie, tak všetci vieme do čoho ideme a musíme sa s tým vyrovnať."



Beňuš absolvuje aj na budúci rok osvedčený štart prípravy v Austrálii a potom bude už všetko smerovať k ME v Londýne: "Koncom januára odletíme do Austrálie na kondičné sústredenie na šesť týždňov ako každý rok. Potom sa vrátime a budeme sa koncentrovať iba na Londýn. Sú aj dve sústredenia v Tokiu, na ktoré však nepôjdeme, pretože pre nás je dôležitejší Londýn, kde budú posledné nominačné preteky. Máme naplánované, že tam pôjdeme štyri, päťkrát v kratšom časovom okne, nechám si tam aj náhradnú loď a budem lietať hore-dolu."



Pred tromi rokmi v Riu de Janeiro si vybojoval striebornú medailu a rovnako by chcel ísť na pódium aj v Tokiu. V hre je však aj možnosť, že by sa predsa len na OH nedostal: "Tým, že súboju venujem veľa času, energie a námahy, tak to bude samozrejme mrzieť. Nesplnil by som cieľ, ktorý som si dal. Svet sa nezrúti, no zatiaľ na to nemyslím."