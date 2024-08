Beňuš si splnil cieľ a priznal: Kros nie je pre mňa

Bratislava 4. augusta (TASR) - Slovenský kanoista Matej Beňuš sa vrátil z OH v Paríži spokojný so splnením cieľa a bohatší o bronzovú medailu i skúsenosti s novou olympijskou disciplínou. Po príchode na Slovensko priznal, že vo veku 36 rokov má naďalej chuť súťažiť pod piatimi kruhmi a myslí na nasledujúce OH 2028 v Los Angeles. Jeho plány na najbližšie obdobie však spočívajú najmä v oddychu v kruhu rodiny.



Beňuš získal v Paríži bronzovú medailu v C1, keď vo finále skončil tretí so stratou 5,67 sekundy na domáceho Nicolasa Gestina. Pre Slovensko to bol prvý cenný kov z OH 2024. V zbierke má v rovnakej disciplíne aj olympijské striebro z Ria 2016. "Veľmi si to užívam a som veľmi šťastný, že sa mi podarilo splniť cieľ, s ktorým som išiel do Paríža," uviedol po príchode na Slovensko.



Bronzový úspech mu dodal ďalšiu motiváciu nielen do zvyšku sezóny, v ktorej ho čakajú preteky Svetového pohára, ale aj do ďalšej kariéry: "Vodný slalom je úžasný v tom, že nie je monotónny a na každom tréningu sa človek môže niečo naučiť. Uvidíme, čo bude o štyri roky. Spravím všetko pre to, aby som sa dostal aj na ďalšiu olympiádu."







Beňuš postúpil do finále z 11. miesta a štartoval druhý v poradí. Úvod zvládol bez problémov, menšie zaváhanie mal na "sedmičke," no celkovo predviedol výrazne istejšiu jazdu ako v semifinále. Zvládol aj bránku s číslom 16, ktorú ťukol v predchádzajúcej jazde. Trocha stratil na "dvadsiatke," ale finišoval v nádejnom čase 97,03 s a bol v hre o medailu. Jeho čas vo finále bol o 5,56 sekundy rýchlejší v porovnaní so semifinále a zároveň prvýkrát v Paríži nezaznamenal dotyk počas jazdy. V ďalšom priebehu ho predstihli už len dvaja pretekári. "Myslím si, že bolo na mne vidieť, že som bol spokojný s tým, že som pod tlakom spravil dobrú jazdu. Uvedomoval som si, že som v hornej časti stratil nejaký čas a očakával som, že môj čas bude hraničný. Moja radosť bola taká veľká aj preto, že to bolo také tesné," konštatoval Beňuš, ktorý sa pár dní po bronzovom úspechu predstavil aj novej olympijskej disciplíne kajak kros.



V individuálnej časovke bol na 23. mieste, no v priamych súbojoch na kanáli nevybojoval postup. "Nie je to pre mňa. Mal som problémy s chrbtom a cross je náročný. Mám tam iný posed aj iné pádlo. Na štarte sú niekoľkometrové skoky, v ktorých chrbát dostáva zabrať. Netrénoval som to práve pre to, že som sa nechcel zraniť. Mám z toho rešpekt," konštatoval Beňuš, ktorý si plánuje v nasledujúcich dňoch splniť mediálne povinnosti a následne vychutnať čas s rodinou za hranicami Slovenska.