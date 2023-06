Beňuš skončil druhý v C1 v Augsburgu, vyhral Tasiadis

Augsburg 3. júna (TASR) -Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš skončil v C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v Augsburgu na druhom mieste. V sobotnom finále predviedol čistú jazdu a nestačil iba na domáceho Nemca Siderisa Tasiadisa, za ktorým zaostal o 3,08 sekundy. Na tretej priečke sa umiestnil Čech Jiří Prkavec (+3,19). Ďalší slovenský kanoista Alexander Slafkovský obsadil 10. miesto.



Beňuš, tretí v hodnotení SP z minulej sezóny, začal agresívne a volil veľmi tesné prejazdy. Šestnástu bránku takmer minul, ale dokázal sa do nej vrátiť a rýchlou jazdou sa dostal do priebežného vedenia, keď zosadil z čela dovtedy vedúceho Prskavca o 11 stotín. Prekonal ho potom len domáci Tasiadis. Tridsaťpäťročný Beňuš sa dostal v prestížnom seriáli na pódium prvýkrát od septembra 2019, keď vyhral preteky v Prahe. Vlani bol na MS v Augsburgu strieborný v hliadke C1.



"Som šťastný, že som po roku opäť na stupňoch. Je to len prvé podujatie Svetového pohára a všetky dôležité preteky sú pred nami, takže je to veľmi dobrý začiatok. Som spokojný. Aj keď som netrafil bránku, musel som sa do nej rýchlo vrátiť a ešte som to celkom fajn zachránil. Vedel som, že minimálne dve-tri sekundy som tam stratil. Zvyšok jazdy bol celkom fajn. Druhé miesto sa počíta, čo je super," povedal Beňuš pre JOJ Šport. Prezradil, že ho počas jazdy limitovali zdravotné problémy: "Mal som problém skoncentrovať sa na finálovú jazdu, lebo v semifinále som si v tretej bránke trochu natiahol medzirebrové svaly. Pri rozjazďovaní na finále mal bolel každý, aj rovný záber. O to som radšej, ako to dopadlo. Teraz budem dva dni u fyzioterapeuta. Verím, že to bude dobré."



Slafkovský postúpil do elitnej desiatky najlepšou semifinálovou jazdou, no finále mu nevyšlo. Mal dotyk už na štvrtej i piatej bránke, na deviatke prišlo obrovské zaváhanie a dostal 50-sekundovú penalizáciu za nesprávny prejazd, po ktorej sa jeho nádeje rozplynuli. S 56 trestnými sekundami a stratou 64,48 s skončil na poslednej desiatej priečke. Nenadviazal tak na svoje úspechy v tomto kanáli, v ktorom už získal striebro na vlaňajších MS a v roku 2013 vyhral preteky SP.