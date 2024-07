Beňušov tréner: Bronz je motivácia do zvyšku sezóny SP

PREČÍTAJTE SI AJ: PRVÁ MEDAILA PRE SLOVENSKO: Beňuš vybojoval bronz v C1

Paríž 30. júla (TASR) - Bronz z olympijských hier v Paríži bude pre Mateja Beňuša aj motivácia do zvyšku sezóny Svetového pohára. Tridsaťšesťročný vodný slalomár získal v pondelok druhú olympijskú medailu v C1 a prvú pre Slovensko na prebiehajúcich OH. Beňuš je navyše aj priebežný líder celkového poradia kanoistov v SP.Slovenský singlista získal olympijskú medailu po ôsmich rokoch, v Riu vybojoval striebro. Paradox je, že individuálne preteky nevyhral od septembra 2019, keď triumfoval na podujatí SP v Prahe-Tróji. V tom istom roku zaknihoval aj svoj tretí titul vo "sveťáku".povedal Beňušov tréner Matúš Hujsa pre TASR. V SP sú na programe ešte preteky v Taliansku a Španielku a Beňuš momentálne vedie o 11 bodov pred krajanom Markom Mirgorodským.Na vrcholových podujatiach síce nevyhral takmer päť rokov, no dlhodobo predvádza konzistentné výkony. Skúsenosti a rozvahu ukázal aj na parížskej divokej vode pred živým publikom, ktoré hnalo dopredu svojho Nicolasa Gestina, Ten "naložil" zvyšku poľa v olympijskej premiére takmer 5,5 sekundy.zhodnotil výkon svojho zverenca tréner.Po semifinále nemohol byť úplne spokojný, keďže Beňuš skončil na jedenástej, čiže predposlednej postupovej priečke. Trať bola oproti sobotnej kvalifikácii výrazne pozmenená a na kritických miestach boli bránky ďalej od seba. Kanoisti išli v semifinále túto trať premiérovo. "zhodnotil Hujsa pre TASR. Beňuša čaká ako kanoistu aj kajak kros, v ktorom preteká od roku 2022. Najlepší výsledok dosiahol práve vtedy na domácej vode v Liptovskom Mikuláši. Na ME vtedy postúpil do vyraďovačky.dodal tréner ohľadom novej olympijskej disciplíny.