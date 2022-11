Benzema by sa ešte mohol vrátiť do tímu Francúzska na MS

Dauha 28. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema sa na MS v Katare možno vráti k svojej reprezentácii. Útočníka vyradilo tesne pred začiatkom svetového šampionátu zranenie stehna, no podľa španielskych médií postupuje liečba rýchlejšie, než sa predpokladalo.



Benzema mal problémy už dlhšiu dobu. Minulú sobotu síce nastúpil v Katare na reprezentačný tréning, no nedokázal ho absolvovať celý. Francúzska futbalová federácia (FFF) následne vydala vyhlásenie, podľa ktorého si jeho zranenie vyžiada liečbu minimálne tri týždne.



Najnovšie informácie však naznačujú, že hviezdny útočník by mohol začať znova trénovať už tento týždeň a vrátiť sa do Kataru. Formálne stále figuruje v zostave. O jeho prípadnom návrate rozhodne tréner úradujúcich majstrov sveta Didier Deschamps.