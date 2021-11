Benzema dostal za podiel na vydieraní Valbuenu väzenie s podmienkou

Paríž 24. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema dostal za svoj podiel na vydieraní bývalého spoluhráča z národného tímu Mathieua Valbuenu ročné väzenie s podmienkou. Útočník Realu Madrid musí na základe súdneho verdiktu taktiež zaplatiť pokutu 75.000 eur, informovala agentúra DPA.



Podľa vyšetrovateľov figuroval Benzema v celom prípade ako sprostredkovateľ. Kauza sa ťahá od roku 2015, keď mal francúzsky reprezentant presvedčiť Valbuenu, aby zaplatil vydieračom, ktorí hrozili zverejnením jeho intímneho videa so sexuálnym obsahom. "Neukázal ani náznak dobrej vôle a predstieral, že Valbuenovi pomáha. Pritom dobrovoľne spolupracoval s vydieračmi," uviedol súd vo Versailles v písomnom verdikte. Benzema, ktorý sa na stredajšom pojednávaní nezúčastnil, trvá na svojej nevine. Právnik bývalého kanoniera Lyonu oznámil, že jeho klient sa určite odvolá. "Rozsudok v žiadnom prípade nezodpovedá tomu, čo sa skutočne stalo," povedal Antoine Vey.



Štvornásobný víťaz Ligy majstrov pre aféru dlho nemohol hrať za národné mužstvo. Do reprezentácie sa vrátil až pred tohtoročnými ME po takmer šiestich rokoch. Vyradenie z národného tímu mu teraz určite nehrozí, šéf Francúzskej futbalovej federácie Noël Le Graët už dávnejšie vyhlásil, že aj keď Benzemu odsúdia, bude môcť za reprezentáciu ďalej nastupovať.



Okrem Benzemu súd potrestal aj ďalších štyroch obvinených, podľa AFP dostali tresty od 18 mesiacov podmienečne do dva a pol roka väzenia. Pätica bude musieť navyše zaplatiť 80.000 eur za súdne trovy a Valbuenovi odškodné 150.000 eur.