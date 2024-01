Benzema nahneval vedenie Al-Ittihadu, dovolenku si predĺžil o 17 dní

Rijád 19. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema si z vlastnej vôle predĺžil dovolenku o 17 dní. Do prípravy saudskoarabského klubu Al-Ittihad sa zapojil až v piatok, hlásiť sa mal pritom už 2. januára.



Klubových funkcionárov jeho správanie nahnevalo o to viac, že počas dovolenky sa s ním nevedeli spojiť. Tridsaťšesťročný kanonier si vypol účet na sociálnej sieti Instagram a podľa informácie AFP si až do pondelka užíval chvíle voľna na Mauríciu.



Napriek tomuto prehrešku však s Benzemom, ktorý ročne zarába 100 miliónov eur, nehodlajú v klube zrušiť zmluvu. "Nevedeli sme sa s ním spojiť desať dní. Tréner a funkcionári sú naňho nahnevaní. Budú sa s ním rozprávať a riešiť jeho budúcnosť v klube," informovalo vedenie Al-Ittihadu.



Benzemu, ktorý v Saudskej Arábii nie je spokojný, spájajú médiá počas zimného prestupového okna s návratom do Európy. Záujem o neho údajne prejavila londýnska Chelsea. Druhá polovica sezóny saudskoarabskej ligy sa začne 7. februára.