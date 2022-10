Benzema nenastúpi za Real ani proti Girone, Rodrygo s otáznikom

Madrid 29. októbra (TASR) - Karim Benzema nebude futbalistom Realu Madrid k dispozícii ani v nedeľnom ligovom dueli doma proti Girone. Držiteľ Zlatej lopty v piatok absolvoval tréningovú jednotku, no naďalej má problémy so svalom na ľavej nohe.



Tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti nechce riskovať zhoršenie stavu francúzskeho útočníka a preto mu dopraje tento víkend ešte voľno. "Včera trénoval, ale necítil sa potom príliš dobre. Absolvoval testy a výsledky boli v poriadku, no musíme byť opatrní, pretože sa necíti stopercentne," citovala agentúra DPA slová Ancelottiho.



Proti Girone je otázny aj štart brazílskeho útočníka Rodryga, ktorý pre nešpecifikované problémy vynechal v sobotu predzápasový tréning. Luka Modrič, Federico Valverde a Dani Ceballos by už mali byť lídrovi ligy k dispozícii. Na čele tabuľky má Real trojbodový náskok pred Barcelonou.