Benzema označil Deschampsa za klamára, nesúhlasí s jeho vyjadreniami

Paríž 11. marca (TASR) - Karim Benzema označil kouča francúzskej futbalovej reprezentácie Didiera Deschampsa za klamára. Útočník Realu Madrid nesúhlasí s trénerovou interpretáciou jeho odchodu z národného tímu tesne pred štartom vlaňajších MS a neúčasti v záverečných bojoch o titul. Podľa Deschampsa mu mal Benzema tesne po svojom zranení povedať, že sa nestihne zotaviť do konca šampionátu a už s ním nemá v Katare počítať.



Benzema pre zranenie ľavého stehenného svalu vypadol z kádra "Les Bleus" tesne pred začiatkom MS 2022 a následne opustil tímový hotel v Katare. Po absolvovaní liečby sa 10. decembra, teda štyri dni pred semifinálovým zápasom Francúzska proti Maroku (2:0), vrátil do tréningového procesu v Reale. Hoci sa špekulovalo o jeho návrate do národného tímu, Deschamps hráča späť nepovolal.



"Karim mi povedal, že sa nestihne zotaviť," uviedol Deschamps v rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka Le Parisien. "Keď sa zranil, náš lekár ho doprevadil na kliniku Aspetar v Dauhe, kde absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Karim poslal výsledky do Madridu, kde mu poskytli názor na celú situáciu. Keď sa vrátil do hotela, bolo už po polnoci. Stretol som sa s ním na izbe spoločne s naším lekárom, ktorý mi dal správu z vyšetrení. Karim bol zronený, majstrovstvá sveta znamenali preňho veľa. Povedal mi - ´je koniec´. Zostali sme spolu asi 20 minút. Keď odchádzal, vravel som mu, aby sa nikam neponáhľal a svoj návrat zorganizoval spolu s manažérom tímu. Keď som sa ráno zobudil, bol preč. Je to jeho rozhodnutie, ja ho rešpektujem."



Benzema, ktorý deň po prehre Francúzska vo finále MS s Argentínou (3:3 pp, 2:4 v rozstrele z 11 m), oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry, na sociálnej sieti odmietol Deschampsovu verziu. Držiteľ Zlatej lopty za rok 2022 zavesil na Instagrame screenshot s vyjadreniami trénera, ktoré okomentoval frázou "aká opovážlivosť" a pridal emodži s tvárou klauna. Navyše zdieľal video populárneho francúzskeho influencera, ktorý v ňom opakuje slová "klamár, si klamár", pričom ich adresoval Deschampsovi.



Už pri náhlom odchode Benzemu z Kataru médiá špekulovali o konflikte medzi ním a reprezentačným kormidelníkom. Zranenie bolo záverečnou kapitolou turbulentnej histórie elitného kanoniera v národnom tíme. V ňom Benzema už predtým chýbal päť a pol roka, keď ho Deschamps odmietol povolávať do kádra pre účasť v kauze vydierania krajana Mathieua Valbuenu spojeného s nahrávkou so sexuálnym obsahom.