Benzema podpísal jeden a pol ročnú zmluvu s Al-Hilal

Autor TASR
Rijád 2. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema mení pôsobisko v rámci saudskoarabskej Saudi Pro League. Tridsaťosemročný útočník prestúpil z Al-Ittihad k priebežnému lídrovi tabuľky Al-Hilal. Podľa francúzskeho denník L'Equipe sa dostal bývalý víťaz Zlatej lopty do sporu ohľadne predĺženia zmluvy s klubom, ktorého dres obliekal od leta 2023.
Benzema podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na jeden a pol roka. Za Al-Ittihad odohral dovedna 83 zápasov, v ktorých strelil 54 gólov a v uplynulom ročníku mu pomohol k zisku titulu.
