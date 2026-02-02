Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Benzema podpísal jeden a pol ročnú zmluvu s Al-Hilal

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Benzema podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na jeden a pol roka. Za Al-Ittihad odohral dovedna 83 zápasov, v ktorých strelil 54 gólov a v uplynulom ročníku mu pomohol k zisku titulu.

Autor TASR
Rijád 2. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema mení pôsobisko v rámci saudskoarabskej Saudi Pro League. Tridsaťosemročný útočník prestúpil z Al-Ittihad k priebežnému lídrovi tabuľky Al-Hilal. Podľa francúzskeho denník L'Equipe sa dostal bývalý víťaz Zlatej lopty do sporu ohľadne predĺženia zmluvy s klubom, ktorého dres obliekal od leta 2023.

